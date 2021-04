Redovisningsspecialist och Affärsområdesansvarig till RSM - Jurek Rekrytering & Bemanning AB - Ekonomichefsjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Jurek Rekrytering & Bemanning AB

Jurek Rekrytering & Bemanning AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg2021-04-07Jurek Rekrytering & Bemanning erbjuder ett komplett utbud av bemannings- och rekryteringstjänster. Vi rekryterar och hyr ut alltifrån studenter till yrkesverksamma akademiker med mångårig erfarenhet och specialistkompetens. Våra uppdrag är främst inom juridik, ekonomi, HR, marknad och administration.Brinner du för utveckling och ledarskap? Får du gåshud av att upprätta års- och koncernredovisningar enligt K3 eller IFRS och av att söka svar i regelverken? Strålande! Fortsätt läsa.Triggas du dessutom av tanken på att få vara den som leder och utvecklar vårt nya affärsområde Consulting? Vill du hänga med på vår resa mot att bli Sveriges bästa arbetsplats? Vad roligt!Nu söker vi dig som vill leverera redovisningstjänster på hög nivå och med stor möjlighet till utveckling! För rätt person finns även möjlighet till delägarskap. Detta kan vara chansen du har väntat på. Hoppas vi ses!2021-04-07Vårt nya affärsområde kommer erbjuda specialistkompetens inom redovisning med fokus på års- och koncernredovisning enligt K3 eller IFRS koncern, kassaflödesanalyser, budget, värderingar och att vara behjälplig i samband med finansiella Due Diligence. Motsvarande affärsområde finns redan etablerat på vårt kontor i Stockholm med stor framgång. Då vi har ett tätt samarbete så kommer även de vara en stöttning i att etablera affärsområdet i Göteborg.På vårt fina kontor i Göteborg arbetar ett 60-tal engagerade medarbetare, fördelade på redovisning, revison, lön, skatt och rådgivning. Du förväntas tillföra vårt kontor goda kunskaper inom koncernredovisning, i synnerhet K3 men önskvärt är också IFRS.Du är med från start och genom stort driv och engagemang utvecklar du affärsområdet tillsammans med VD och vårt Stockholmskontor. Parallellt med dina egna konsultuppdrag så ansvarar du för att växa teamet med fler medarbetare och för att leda och utveckla dem. Du rapporterar till vår vd och ingår i vår ledningsgrupp.* Upprätta och års- och koncernredovisning i enlighet med K3 och IFRS* Rådgivare inom K3 och IFRS* Värderingar* Kassaflödesanalyser* Förvärvsanalyser* Likviditet- och resultatbudget* Behjälplig i samband med finansiell Due DiligenceFöljande arbetsuppgifter är önskvärt men inget krav:* Ingå i ledningsgrupp och strategiskt arbeta mot byråns fortsatta tillväxt* Växa ett team av medarbetare med ett medarbetaransvarVem är du?Du har en akademisk utbildning inom ekonomi och minst 5 års erfarenhet från kvalificerad koncernredovisning. Du har mycket goda kunskaper inom K3, men önskvärt är också goda kunskaper inom IFRS. Du är noggrann och analytisk och trivs med analys- och rapporteringsarbete samt söka vägledning i regelverken.Vi tror att du som söker drivs av tillväxt genom utveckling och förbättring. Du motiveras av nya affärer och möjligheten att få starta upp något nytt. Du arbetar gärna strategiskt men är samtidigt en "doer" när det kommer till redovisningsarbetet.Som konsult och ledare så trivs du i en rådgivande roll där du hjälper dina kunder och medarbetare att nå sin fulla potential. Vi ser gärna att du har tidigare ledarserfarenhet, alternativt så är det ett naturligt nästa steg för dig.Det är meriterande om du är auktoriserad redovisningskonsult eller revisor och har tidigare erfarenhet från koncernredovisning på byrå. Likaså om du har tidigare erfarenhet från värderingar och förvärvsanalyser.Du erbjudsDenna tjänst innebär en stor möjlighet för dig som vill fortsätta fördjupa dig inom koncernredovisning i ett bolag med stark tillväxt och en glädjefylld arbetskultur. Du kommer att spela en viktig roll för vår fortsatta utveckling och tillväxt. För rätt person finns det även möjlighet till delägarskap.Hos oss blir du del av ett globalt nätverk med 48 000 medarbetare inom revision, skatt och rådgivning, fördelade på 120 länder. I Sverige har vi lokala kontor i Göteborg, Stockholm, Norrtälje och Umeå.Visst är det kul med helg, men på RSM tycker vi att vardagen är allra viktigast. Faktum är att allt som händer mellan måndag och fredag utgör mer än 70 procent av livet. För oss är därför arbetsglädjen i fokus. Vi tror och hoppas att det märks av när du kliver in genom dörren hos oss.Våra värderingar respekt, integritet, teamwork, excellens och glädje ligger till grund för allt vi gör. Vi tror på att skillnaden för våra kunder börjar med oss som arbetar på RSM. Om vi mår bra på jobbet så kommer det att återspeglas i vårt arbete och hos våra kunder. Att vi lever upp till de högt ställda villkoren för att vara ett Great Place To Work är ett av många uttryck hur vi aktivt arbetar med vår företagskultur och vår inställning till såväl medarbetare som kunder.Följ med på vår resa till att bli en av Sveriges Bästa Arbetsplatser.I denna rekryteringsprocess samarbetar RSM med Jurek varpå du vid frågor om tjänsten är välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Frida Garding Lindstrand via frida.garding.lindstrand@jurek.se eller 0707648640 för frågor.Urvalsprocessen sker löpande och du är välkommen med din ansökan så snart som möjligt via www.jurek.se. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail pga. GDPR.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Jurek Rekrytering & Bemanning AB5677295