Redovisningsspecialist med inriktning premiepension, visstidsanställning
Pensionsmyndigheten / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-02-20
Vill du arbeta som redovisningsspecialist på en av Sveriges modernaste myndigheter? Pensionsmyndigheten ansvarar för den allmänna pensionen och informerar om hela pensionen.
Varje år betalar vi ut cirka 388 miljarder kronor till 2,3 miljoner pensionärer, genomför cirka 910 000 fondbyten och skickar ut drygt 8 miljoner orange kuvert. Vi är cirka 1800 medarbetare på åtta orter, från Luleå i norr till Halmstad i söder.
Vi gör pensioner enklare!
Om jobbet
Vi söker nu en redovisningsspecialist till Ekonomi- och verksamhetsstyrningsenheten med inriktning premiepension.
Ekonomi- och verksamhetsstyrningsenheten är en stöd- och expertfunktion med ansvar för såväl verksamhetsstyrning, utvecklings- och portföljstyrning som för finansiell styrning, budget, prognos och utfall.
I den enheten återfinns gruppen Redovisning, betalning och systemstöd. Gruppen ansvarar för redovisning och bokslut, betalningar och IT-stöd för enhetens ansvarsområden. Gruppen möjliggör en förstärkt verksamhetsdriven ekonomifunktion med hög kvalitet, som bidrar till ökad helhetssyn, och effektivt resursutnyttjande inom myndigheten.
Pensionsmyndighetens redovisning omfattar både statlig redovisning samt redovisning för försäkringsföretag avseende premiepensionsverksamheten, vilket ger en unik kombination av regelverk för myndigheten att omhänderta. Genom att tillsätta en tjänst som redovisningsspecialist inom premiepensionsverksamheten ökar vi förmågan inom myndigheten att säkerställa regelefterlevnad och korrekt redovisningsmässig hantering.
Som redovisningsspecialist har du en nyckelfunktion inom premiepensionsverksamheten med många interna och externa kontaktytor med varierade arbetsuppgifter inom områdena redovisning, årsredovisning och bokslut.
Den huvudsakliga löpande redovisningen hanteras av Statens Servicecenter samt Fondenheten så de är också viktiga samarbetspartners för lösa de komplexa frågorna som inte hanteras inom de systemstödda och automatiserade processerna. Du rapporterar till redovisningschefen och arbetsuppgifterna är i huvudsak operativa.
Du har en viktig roll i arbetet i myndighetens årsbokslut och årsredovisningsarbete, men också i andra redovisningsrelaterade frågeställningar och utredningar inom premiepensionsverksamheten. Du stöttar även ansvariga chefer i frågor kring ekonomi och verksamhet kopplat till premiepensionsverksamhetens redovisning, och bidrar på så sätt till att ledningen får de beslutsunderlag som behövs för att leda, styra och utveckla verksamheten så att vi som myndighet når våra långsiktiga mål. Våra arbetsformer kännetecknas av ett individuellt ansvarstagande och integrerat synsätt där alla bidrar. Publiceringsdatum2026-02-20Profil
Vi söker dig som har:
- Relevant akademisk examen alternativt längre dokumenterad arbetslivserfarenhet inom ekonomi.
- Minst fem års erfarenhet av liknande roll och ansvarsområden inom statlig verksamhet
- Minst fem års erfarenhet inom redovisning av försäkringsavtal och finansiella instrument
- Mycket goda kunskaper om statlig redovisning och relevanta regelverk
- Goda kunskaper i att kommunicera i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av och god kännedom om ekonomisystemet Agresso
- Erfarenhet och god kunskap i Excel
- Erfarenhet av försystem och systemstöd
Som person är du är strukturerad, kvalitetsmedveten och analytisk. Du är proaktiv och lösningsorienterad och har en utvecklad förmåga att se helheten, att förstå verksamhetens förutsättningar och kopplingen mellan verksamhet och gällande regelverk. Du är professionell och trygg i din yrkesutövning, är en god kommunikatör samt besitter en mycket god samarbetsförmåga. Vidare har du ett stort intresse för försäkringsredovisning och tillhörande regelverk samt IT-system eftersom det mesta av den löpande redovisningen är automatiserad. Då tempot kan växla är det viktigt att du kan prioritera arbetsuppgifterna, samt att du känner engagemang och ansvarstagande för såväl arbetet som din egen utveckling.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Ett myndighetsuppdrag som är viktigt på riktigt! En arbetsplats där vi värnar om att våra medarbetare ska ha en god balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Som statligt anställd har du även goda anställningsvillkor och ett förmånspaket med friskvård, lediga klämdagar samt goda semester- och pensionsvillkor. Vi sitter i ljusa och trevliga lokaler centralt vid Hornstull på Södermalm i Stockholm.
Du kan läsa mer om våra förmåner och hur det är att jobba hos oss https://www.pensionsmyndigheten.se/om-pensionsmyndigheten/jobba-hos-oss/jobba-pa-pensionsmyndigheten
Bra att veta
Anställningen är en tidsbegränsad särskild visstidsanställning på deltid t.o.m. 2027-03-31 med tillträde snarast enligt överenskommelse. Omfattningen förläggs i samråd, men exempelvis kan det vara en heldag i veckan. Våra normala arbetstider är 8-16:30.
Placeringen är på vårt kontor i Stockholm. Vi tillämpar hybridarbete där det finns möjlighet till distansarbete enligt överenskommelse. Resor till övriga verksamhetsorter kan förekomma.
Anställningen kan komma att placeras i säkerhetsklass.
Din ansökan
Vi jobbar kompetensbaserat i hela processen och är måna om en inkluderande, rättvis, objektiv och kandidatvänlig process. Därför ber vi dig att besvara ett antal urvalsfrågor istället för att be om personligt brev.
Vi kan komma att använda oss av arbetspsykologiska tester.
Har du skyddade personuppgifter kontakta rekryterande chef som hjälper dig med din ansökan.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till annonskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.
