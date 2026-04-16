Redovisningskonsult till växande techbolag vid Karlaplan - deltid
Avanzera AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-04-16
Vårt uppdrag:
Vi på Avanzera söker nu en erfaren redovisningskonsult till ett spännande techbolag med kontor vid Karlaplan. Företaget befinner sig i en stark tillväxtfas och behöver en trygg och självgående person som kan ta ett helhetsgrepp om ekonomin.
Omfattningen är cirka 1- 2 dagar i veckan, med möjlighet att utöka uppdraget i takt med att företaget fortsatt växer. Arbetet sker både på plats och på distans, efter överenskommelse.Publiceringsdatum2026-04-16Dina arbetsuppgifter
• Löpande redovisning och månadsbokslut
• Avstämningar och rapportering
• Deklarationer
• Kortredovisning
• Momsfrågor
• Inköp från utlandet, tullhantering
• Fakturering och betalningar inkl. utlandsbetalningar
• Löneadministration för cirka 15 tjänstemän
• Arbetsgivaravgifter
• Hantering av varulager
• Kontakt med revisor och andra externa parterBakgrund
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet av redovisning från mindre eller medelstora bolag
• Känner dig trygg i hela redovisningskedjan, från verifikation till bokslut
• Är noggrann, självständig och gillar att ha överblick över siffrorna
• Har ett intresse för tillväxtbolag och en förmåga att anpassa dig i en föränderlig miljö
• Meriterande är om du har bakgrund från tillverkningsindustrin
Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill kombinera en kvalificerad redovisningsroll med flexibilitet och insyn i ett innovativt företag.
Låter det intressant? Välkommen att kontakta oss på Avanzera för mer information!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-01 Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182)
Sveavägen 129 (visa karta
)
113 46 STOCKHOLM Kontakt
Helena Elvin Guillemain helena.elvin@avanzera.se 08-545 28 305
