Redovisningskonsult till växande byrå i Uppsala

Universal Ekonomi AB / Redovisningsekonomjobb / Uppsala
2026-02-24


Universal Ekonomi AB växer och söker nu en erfaren redovisningskonsult med mycket goda kunskaper i Fortnox.
Vi är en modern och växande redovisningsbyrå med höga ambitioner och starkt kundfokus. Hos oss arbetar du nära företagare och fungerar som en viktig rådgivare i deras ekonomiska vardag.

Publiceringsdatum
2026-02-24

Om tjänsten
Du kommer självständigt ansvara för egna kunder och arbeta med:
• Löpande bokföring
• Momsredovisning
• Avstämningar
• Kundkontakt och ekonomisk rådgivning
Vi söker dig som:
• Har flera års erfarenhet som redovisningskonsult
• Har mycket god och praktisk erfarenhet av Fortnox (krav)
• Kan arbeta självständigt med hela redovisningsprocessen
• Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
• Trivs i en roll med kundkontakt
Det är meriterande om du har erfarenhet av bokslutsprogram och lönehantering.
Vi erbjuder:
• Eget kundansvar
• Möjlighet att påverka och utvecklas
• Ett växande bolag med entreprenöriell kultur
• Långsiktiga utvecklingsmöjligheter för rätt person
Tjänsten är heltid eller deltid med placering i Uppsala.
Du behöver kunna arbeta från vårt kontor i Uppsala 1-2 dagar i veckan, med möjlighet till distansarbete när arbetet fungerar väl.
Vi rekryterar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16
E-post: info@universalekonomi.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Universal Ekonomi AB (org.nr 559127-8667)
Svederusgatan 1 (visa karta)
754 50  UPPSALA

Jobbnummer
9761406

