Redovisningskonsult till vårt kontor i Växjö
Crowe Tönnervik Revision AB / Redovisningsekonomjobb / Växjö Visa alla redovisningsekonomjobb i Växjö
2026-07-15
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Crowe Tönnervik Revision AB i Växjö
, Älmhult
eller i hela Sverige
Crowe Tönnervik Revision är en revisions- och redovisningsbyrå med ca 35 anställda och vi tillhandahåller tjänster inom redovisning,
skatt, lön, rådgivning, juridiska tjänster och revision.
Hos oss jobbar du i en trivsam miljö och som redovisningskonsult på Crowe Tönnervik Revision har du ett intressant och omväxlande
arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor, vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Du kommer t ex att arbeta med bokföring och efterhand som du blir varm i kläderna går du in och arbetar med bokslut och därmed förenliga tjänster.
En bra bakgrund är utbildning inom och gärna erfarenhet från arbete som redovisningskonsult eller arbete på en ekonomifunktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: patrik.asander@crowe.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crowe Tönnervik Revision AB
(org.nr 556517-9883), https://www.crowetonnervik.se/
Södra Vallviksvägen 12 (visa karta
)
352 51 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
10003816