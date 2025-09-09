Redovisningskonsult till vårt kontor i Älmhult

Crowe Tönnervik Revision AB / Redovisningsekonomjobb / Älmhult
2025-09-09


Visa alla redovisningsekonomjobb i Älmhult, Osby, Östra Göinge, Ljungby, Markaryd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Crowe Tönnervik Revision AB i Älmhult, Växjö eller i hela Sverige

Crowe Tönnervik Revision är en revisions- och redovisningsbyrå med ca 35 anställda och vi tillhandahåller tjänster inom redovisning, skatt, lön, rådgivning, juridiska tjänster och revision.
Hos oss jobbar du i en trivsam miljö och som redovisningskonsult på Crowe Tönnervik Revision har du ett intressant och omväxlande arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor, vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Du kommer t ex att arbeta med bokföring och efterhand som du blir varm i kläderna går du in och arbetar med bokslut och därmed förenliga tjänster.
En bra bakgrund är utbildning inom och gärna erfarenhet från arbete som redovisningskonsult eller arbete på en ekonomifunktion.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: rickard.norinder@crowe.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Crowe Tönnervik Revision AB (org.nr 556517-9883)
Storgatan 1 (visa karta)
343 32  ÄLMHULT

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Rickard Norinder
rickard.norinder@crowe.se
0705481071

Jobbnummer
9500837

Prenumerera på jobb från Crowe Tönnervik Revision AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Crowe Tönnervik Revision AB: