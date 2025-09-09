Redovisningskonsult till vårt kontor i Älmhult
Crowe Tönnervik Revision AB / Redovisningsekonomjobb / Älmhult Visa alla redovisningsekonomjobb i Älmhult
2025-09-09
, Osby
, Östra Göinge
, Ljungby
, Markaryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Crowe Tönnervik Revision AB i Älmhult
, Växjö
eller i hela Sverige
Crowe Tönnervik Revision är en revisions- och redovisningsbyrå med ca 35 anställda och vi tillhandahåller tjänster inom redovisning, skatt, lön, rådgivning, juridiska tjänster och revision.
Hos oss jobbar du i en trivsam miljö och som redovisningskonsult på Crowe Tönnervik Revision har du ett intressant och omväxlande arbete. Du kommer att arbeta i nära samarbete med dina kollegor, vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Du kommer t ex att arbeta med bokföring och efterhand som du blir varm i kläderna går du in och arbetar med bokslut och därmed förenliga tjänster.
En bra bakgrund är utbildning inom och gärna erfarenhet från arbete som redovisningskonsult eller arbete på en ekonomifunktion. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: rickard.norinder@crowe.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Crowe Tönnervik Revision AB
(org.nr 556517-9883)
Storgatan 1 (visa karta
)
343 32 ÄLMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Rickard Norinder rickard.norinder@crowe.se 0705481071 Jobbnummer
9500837