Redovisningskonsult till RTL Ekonomi & Revision!
Klara Consulting i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-07-17
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Om företaget och tjänsten
RTL Ekonomi & Revision AB är en framåtsträvande aktör inom revision, redovisning, löneadministration och rådgivning i Linköping. Med en gedigen historia som sträcker sig närmare 50 år tillbaka är de idag ett kompetent, stabilt bolag på marknaden.
Sedan 2023 är RTL en del av Klara Consulting, en av Sveriges snabbast växande koncerner inom ekonomitjänster – flerfaldigt prisbelönad och med kontor runt om i hela landet.
På kontoret i Linköping arbetar idag cirka 22 medarbetare. Här möts du av en familjär och trivsam miljö där engagemang, glädje och gemenskap präglar vardagen.
Nu söker vi en redovisningskonsult som vill bli en del av vårt redovisningsteam. Vi söker brett och är öppna för dig som har arbetat med redovisning i minst ett par år och är riktigt trygg inom den löpande redovisningen, likväl som för dig som är en mer senior och helt självgående redovisningskonsult. Rollens ansvar, kunduppdrag och utvecklingsmöjligheter kommer att anpassas efter din erfarenhet och kompetens.
Hos oss erbjuds du:
Stora utvecklingsmöjligheter i en familjär atmosfär
Duktiga, engagerade och trevliga kollegor
Ett aktivt mentorskap och stöd från erfarna kollegor
Möjlighet att utvecklas inom bokslut, årsredovisningar och rådgivning
Goda förmåner och en bra balans mellan arbete och fritid
Möjlighet att påverka arbetssätt, rutiner och organisationens fortsatta utvecklingPubliceringsdatum2026-07-17Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult arbetar du med kunder i varierande storlek och inom olika branscher. RTL arbetar främst med ägarledda bolag, vilket ger dig möjlighet att komma nära kunderna och skapa en god förståelse för deras verksamheter.
För dig som befinner dig tidigare i karriären kommer tyngdpunkten inledningsvis att ligga på löpande redovisning, avstämningar och rapportering. Du får samtidigt möjlighet att, med stöd från erfarna kollegor, successivt utvecklas inom bland annat bokslut, årsredovisningar och rådgivning.
För dig som är mer senior innebär rollen ett självständigt helhetsansvar för dina kunder – från löpande redovisning till bokslut, årsredovisning, deklarationer, rapportering och rådgivning.
Beroende på din erfarenhet kan dina arbetsuppgifter bland annat omfatta:
Löpande bokföring och kontoavstämningar
Moms- och arbetsgivardeklarationer
Rapportering och löpande kontakt med kunder
Bokslut och årsredovisningar
Inkomstdeklarationer
Ekonomisk rådgivning och stöd till kund
Handledning och stöd till mindre erfarna kollegor
Utveckling av rutiner, processer och arbetssätt
Vem är du?
Det viktigaste för oss är inte exakt hur många år du har arbetat, utan att du har ett genuint intresse för redovisning, konsultrollen och kundernas verksamheter.
Du är noggrann och ansvarstagande och trivs med att arbeta strukturerat mot deadlines. Samtidigt är du kommunikativ och tycker om att bygga långsiktiga relationer med kunder och kollegor.
Du förstår att rollen som redovisningskonsult handlar om mer än att leverera korrekta siffror. Du är nyfiken på kundens verksamhet, skapar förtroende och vill bidra med god service och ett professionellt bemötande.
Vi söker dig som:
Har minst cirka två års erfarenhet av arbete inom redovisning
Är trygg och självgående inom löpande redovisning och avstämningar
Har erfarenhet av moms- och arbetsgivardeklarationer
Har ett stort intresse för redovisning, kundrelationer och konsultrollen
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper genom arbetslivserfarenhet
Kommunicerar obehindrat på svenska och har grundläggande kunskaper i engelska
Du behöver inte vara självgående inom bokslut och årsredovisningar från första dagen. Har du en stabil grund inom den löpande redovisningen och en vilja att lära dig mer, finns det goda möjligheter att utvecklas tillsammans med oss.
För dig som söker en mer senior roll ser vi gärna att du självständigt kan hantera hela redovisningsprocessen, inklusive bokslut, årsredovisningar, inkomstdeklarationer och rådgivning.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från redovisnings- eller revisionsbyrå
Självständigt har ansvarat för egna kunder
Har erfarenhet av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Har erfarenhet av K2- och/eller K3-regelverket
Har erfarenhet av koncernredovisning
Har erfarenhet av Fortnox, Capego och/eller Wolters Kluwer
Har handlett och/eller stöttat mindre erfarna kollegor
Låter detta som nästa steg för dig? Välkommen till oss, där du får möjlighet att fortsätta utvecklas, påverka och växa tillsammans med engagerade kollegor!
Praktisk information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Linköping
Anställningsform: Tillsvidare
Lön: Fast enligt överenskommelse
I samband med rekryteringsprocessen kan kunskaps-och personlighetstest komma att användas. Den här processen hanteras av Klara Consulting. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-5174716-2104547". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting i Sverige AB
(org.nr 556550-4064), https://karriar.klaraconsulting.se
Roxviksgatan 5 (visa karta
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582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Klara Consulting Jobbnummer
10005016