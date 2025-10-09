Redovisningskonsult till offentlig verksamhet i Gävleborgs län
2025-10-09
För vår kunds räkning söker vi just nu en redovisningskonsult till Bollnäs. Uppdraget är på deltid med möjlighet till heltid och förväntas starta den 10 november 2025 och pågå till den 10 maj 2026, med möjlighet till förlängning.
Om uppdraget Uppdraget syftar till att säkerställa kontinuitet och effektiv administration inom fastighetsförvaltningen. Arbetet har tidigare utförts internt men i och med en omorganisation har rollen flyttats om, vilket skapar behov av en konsultresurs. Rollen kräver ordningssinne, ekonomisk förståelse samt förmåga att hantera både löpande uppgifter och arbetstoppar vid månadsskiften, årsskiften och terminsstarter. Effektmålet är att upprätthålla kvalitet, stabilitet och hög servicenivå gentemot både interna och externa aktörer.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera/kontera leverantörsfakturor (ca 5500 st/år)
Hantera taggar till hyresgäster/personal i ARX
Extern och intern kundfakturering
Skriva avtal motorvärmarplatser + underhålla register p-platser
Arbeta i fastighetsprogrammet LandlordIII/Faciliate
Ta fram underlag inför upphandling (hur mycket vi köpt)
Skicka ut meddelanden till hyresgäster (Om kommande arbeten, larmtester mm
Övrigt: Start: 2025-11-10 Slut: 2026-05-10 Omfattning: Deltid med möjlighet till heltid Placering: Bollnäs Bakgrundskontroll: Kan krävas av kund Anställningsform: Anställd hos Devotum då kunden inte godkänner underleverantörer i denna process.
Om dig Vi söker dig som uppfyller nedan obligatoriska krav:
Fullgjord gymnasieutbildning med inriktning mot ekonomi, administration eller motsvarande. Alternativt motsvarande kompetens genom dokumenterad arbetslivserfarenhet.
Redovisning inom kommunal sektor.
Erfarenhet av arbete med ekonomiadministration, såsom kontering, leverantörs- och kundfakturor.
Erfarenhet av att arbeta i administrativa IT-system (exempelvis affärssystem, fastighetssystem eller ekonomisystem.
Ansökan Låter uppdraget intressant? Skicka in din ansökan snarast då urvalsarbetet och intervjuer kommer ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Du ansöker enkelt genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. De kandidater som bäst matchar rollen kommer telefonintervjuas och sedan bli kallade till en intervju hos oss på Devotum. Nästa steg är en intervju hos vår kund. Referenstagning är en del av processen.
Har du några frågor om uppdraget är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Hos oss är varje konsult viktig och våra konsultchefer finns alltid till hands för att ge dig den support och vägledning du behöver under hela uppdragsperioden. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), http://www.devotum.se Arbetsplats
Devotum Kontakt
Farzaneh Ghaderi ferri.ghaderi@devotum.se Jobbnummer
9548909