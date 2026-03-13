Redovisningskonsult till mindre familjär byrå
2026-03-13
CamRed AB är en auktoriserad redovisningsbyrå lokalt belägen i Hässleholm. Byrån riktar sig främst till små och medelstora företag där vi kan erbjuda en aktiv och personlig service med löpande redovisning, löner, bokslut, deklarationer samt med konsultation inom dessa områden. Vi tror på en långsiktig relation med våra kunder.
Är du en driven redovisningsekonom som vill ha möjligheten att jobba flexibelt och självständigt med företagskunder? Vi söker en redovisningskonsult och i denna rekrytering samarbetar vi med Wikan Personal.Arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult hos CamRed kommer du att arbeta brett med redovisningsfrågor och ha ett nära samarbete med våra kunder. Du ansvarar för hela eller delar av kundernas ekonomifunktion och fungerar som ett stöd i deras dagliga verksamhet.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Löpande bokföring och avstämningar
• Upprättande av bokslut och årsredovisningar
• Hantering av deklarationer för enskilda firmor och AB
• Rådgivning och löpande dialog med kunder i ekonomiska frågor
• Arbete i digitala redovisningssystem och utveckling av effektiva arbetssätt
• Vid behov även lönehantering och andra administrativa ekonomiprocesser
Du kommer att arbeta självständigt med egna kunder och tillsammans med kollegor i vissa uppdrag.
Din bakgrund/Dina egenskaper
Är du en trygg och självständig ekonom med erfarenhet av bokslut och deklarationer? Brinner du för kundkontakt och gillar att jobba i det mindre bolaget där du får vara med och påverka? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker dig med:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi och redovisning
• Erfarenhet av redovisning, bokslut, årsredovisning och deklarationer
• Meriterande om du jobbat med löner och om du jobbat på en byrå
• Erfarenhet av att arbeta med digitala system och verktygProfil
• Du brinner för att tillföra mervärde åt våra kunder
• Du är skicklig på att bygga långsiktiga relationer genom lyhördhet och genuint intresse för kundens behov
• Du trivs både i team och med självständigt arbete, med god förmåga att organisera och strukturera arbetsuppgifter
Vi är ett företag som värdesätter service, nära relation med våra kunder och delaktighet.
Vi erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där vi tar hänsyn till varandras behov och styrkor.
Information och kontakt
Tjänsten kan anpassas efter dig och kan vara mellan 75-100% av en heltid. Uppge i ditt personliga brev vilken önskan om tjänstgöringsgrad du har. Du utgår från vårt kontor i centrala Hässleholm, men jobbar ibland hos kund och ibland hemifrån, om det passar dig bättre. Tjänsten är en hyrrekrytering via Wikan Personal vilket innebär att du inledningsvis har en sex månaders anställning hos Wikan innan målsättningen är att övergå i en tillsvidareanställning hos CamRed. Tillsättning sker snarast efter överenskommelse, så skicka gärna din ansökan via www.wikan.se
redan idag. Vi tillämpar löpande urval vilket innebär att tjänsten kan bli tillsatt innan sista ansökningsdag som är den 2 april.
Välkommen med din ansökan!
Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Sara Kvist på telefon 044-590 65 12.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
