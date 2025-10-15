Redovisningskonsult till Klara Consulting Eskilstuna/Strängnäs!
Klara Consulting Rekrytering och Interim AB / Redovisningsekonomjobb / Eskilstuna Visa alla redovisningsekonomjobb i Eskilstuna
2025-10-15
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Klara Consulting Rekrytering och Interim AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Örebro
, Sigtuna
eller i hela Sverige
Om bolaget och tjänsten
Klara Consulting är en modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster med en stark och unik position på marknaden. Vi är en koncern med cirka 550 medarbetare och växer kontinuerligt, och vi söker nu en Redovisningskonsult till vårt kontor i Eskilstuna eller Strängnäs som vill utvecklas tillsammans med oss!
På våra kontor i Eskilstuna och Strängnäs möts du av ett varmt och familjärt team. I Eskilstuna består gruppen av 15 engagerade medarbetare och tillsammans med kollegorna i Strängnäs bildar vi en sammanhållen grupp på cirka 20 personer. Här värdesätter vi öppenhet, samarbete och arbetsglädje, och vi tror att ett starkt team ger bästa resultat både för våra kunder och för oss själva.
I din roll som Redovisningskonsult ansvarar du främst för den löpande bokföringen och ser till att våra kunders ekonomiska processer flyter smidigt. Du kommer även att vara delaktig i bokslut, deklarationer och ge rådgivning som skapar värde för kunderna. Rollen ger möjlighet att arbeta brett och utveckla din kompetens inom redovisning, samtidigt som du blir en viktig del av ett engagerat och kunnigt team.
Vi erbjuder stora möjligheter att utvecklas, både i din nuvarande roll och inom andra delar av koncernen. Hos oss möts du av en inspirerande och stöttande arbetsmiljö där du kan växa och vara med och forma framtiden
Du erbjuds:
En varierad roll med stor frihet under ansvar och stora möjligheter att utvecklas
Möjlighet att påverka och bidra till både teamets och koncernens utveckling
En trygg arbetsgivare med stora kontaktytor
En härlig gemenskap där vi värdesätter balansen mellan arbete och fritid samt har roligt tillsammans Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningskonsult kommer du till exempel att:
Ansvara för löpande redovisning
Ansvara för eller vara delaktig i att upprätta årsbokslut, årsredovisningar och deklarationer. Rollen anpassas inledningsvis utifrån dina erfarenheter och kunskaper
Ge rådgivning och ha en nära dialog med dina kunder
Delta i uppstarten av nya kunder och säkerställa en smidig onboarding
Här har du dessutom stora möjligheter att forma din karriär! Vi erbjuder en flexibel och trivsam arbetsmiljö med stort fokus på din personliga och professionella utveckling. Hos oss får du chansen att verkligen göra skillnad - för våra kunder, genom ett nära samarbete och god service, och för dina kollegor!
Vem är du? För att trivas i den här rollen är du en kommunikativ person som gillar att ha nära kontakt med kunder och bygga långsiktiga relationer. Du är en positiv och samarbetsinriktad kollega som bidrar till en trivsam och energifylld arbetsmiljö. Noggrannhet och struktur är naturliga delar av ditt arbetssätt, och du tar ansvar för att leverera kvalitet i allt du gör.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för redovisning och ekonomi - som har samlat på dig erfarenhet inom redovisningsområdet. Kanske känner du nu att det är dags för en ny utmaning där du kan växa och utvecklas vidare? Då är detta tjänsten för dig!
Vi söker dig som:
Har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Har erfarenhet inom redovisning och självständigt hanterar löpande redovisning och rapportering till kund
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av bokslut, årsredovisning samt inkomstdeklarationer
Har arbetat som redovisningskonsult på byrå
Har erfarenhet av redovisning av enskilda firmor
Låter detta som rätt steg för dig? Sök redan idag och bli en del av detta härliga team där vi kombinerar kompetens med stark gemenskap! Nedan ser du en bild från årets konferens med Mello-tema, kanske är du med på vår nästa?
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
Generöst friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka på betald arbetstid
Kollektivavtal
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Årlig konferens tillsammans med hela koncernen
Praktisk information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Placering: Eskilstuna/Strängnäs, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta andrea.ramshorn@klaraconsulting.se
eller elvira.larsson@klaraconsulting.se
Om Klara Consulting
Vi är en växande koncern med omkring 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Välkommen till en modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
För mer information, besök gärna https://klaraconsulting.se. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting Rekrytering och Interim AB
(org.nr 556360-0195), https://klaraconsulting.se/ Arbetsplats
Klara Consulting Kontakt
Andrea Ramshorn andrea.ramshorn@klaraconsulting.se Jobbnummer
9558039