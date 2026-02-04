Redovisningskonsult till HQV i Stockholm
HQV söker en driven och kvalificerad Redovisningsekonom med ungefär 2-3 års erfarenhet av redovisningsarbete.
Du kommer att vara en viktig del i ekonomiteamet och hantera ett breddat ansvar inom redovisning och rapportering. Rollen innebär variation, eget ansvar och nära samarbete med erfarna kollegor i en professionell miljö.
I denna roll får du ansvar för bland annat:
Löpande redovisning och bokföring
Stöd i månads- och årsbokslut
Leverantörs- och kundreskontra
Avstämningar och analys av konton
Skatterapportering och hantering av myndighetsrapportering
Förbättring av processer och rutiner inom redovisningsområdet
Här får du möjlighet att utveckla dina ekonomiska färdigheter i en organisation som satsar på sina medarbetare. Tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att du blir anställd av HQV och vi på Student Consulting enbart sköter rekryteringsprocessen. Tjänsten är på heltid och ett långsiktigt behov där kontorstider med flex tillämpas, med planerad uppstart i början av 2026. Vid övriga frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare.
DETTA SÖKER VI
Har minst 2-3 års erfarenhet av redovisningsarbete, gärna från en liknande roll
Har relevant utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Är trygg i att arbeta självständigt med ansvar för verksamhetskritiska uppgifter
Har god kommunikativ förmåga och trivs i kontakt med kollegor och andra funktioner
Är strukturerad, noggrann och analytisk i ditt arbetssätt
Har erfarenhet av redovisningssystem och är bekväm med digitala verktyg och rapportering
