Redovisningskonsult till ett famijärt kontor i Göteborg!
Ecit Services AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-02-05
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecit Services AB i Göteborg
, Uddevalla
, Falköping
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du en erfaren redovisningskonsult som vill utvecklas i en dynamisk och prestigelös miljö? Brinner du för personlig service, smarta digitala lösningar och att överträffa kundernas förväntningar? Då kan detta vara rätt utmaning för dig!
Ditt nya jobb
ECIT är ett outsourcingbolag inom redovisning, lön, HR, IT och rådgivning. Vi finns över hela Sverige och är i en stark tillväxtfas. Vi söker nu en erfaren redovisningskonsult till vårt härliga kontor i Göteborg.
Som erfaren redovisningskonsult kommer du arbeta självständigt med hela redovisningsprocessen; från löpande bokföring till bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer för både svenska och internationella bolag (K2 & K3). Du har kundansvar och stöttar med frågor inom moms och redovisning, samtidigt som du samarbetar med teamet för att leverera hög kvalitet och skapa värde för våra kunder.
Vi har en hybrid arbetsplats där du kan kombinera både att arbeta på plats och hemifrån.
Vi värnar om en familjär kultur med hög kompetens, där vi hela tiden utvecklas, tänker nytt och hittar de bästa lösningarna för varje kund.Publiceringsdatum2026-02-05Kvalifikationer
Ekonomisk examen från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av självständigt redovisningsarbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande om du har arbetat i system såsom Fortnox samt arbetat inom outsourcing branschen där du haft kundansvar.
Vem är du?
Som redovisningskonsult hos oss är dina personliga egenskaper minst lika viktiga som din kompetens. Vi söker dig som trivs med att arbeta i team, men som också har förmågan att ta eget ansvar och arbeta självständigt. Du uppskattar att stötta kollegor, delta i utvecklingsprojekt och bidra med din kunskap.
Du har en god kommunikativ förmåga och håller en hög servicenivå i alla kundkontakter. Kunden står alltid i fokus för dig - du vill skapa värde, bygga långsiktiga relationer och har ett affärsmässigt tänk.
För att lyckas i rollen är du strukturerad, noggrann och analytisk, samtidigt som du är lösningsorienterad och ser möjligheter där andra ser problem.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Hos oss får du en varierad och utvecklande roll i en internationell och expansiv koncern. Du blir en nyckelperson för både arbetsmiljö och verksamhetsutveckling och får stort utrymme att påverka. Vi erbjuder:
UTECKLING OCH LÄRANDE - Vi ger dig verktygen att växa, både bredda och fördjupa dina kunskaper.
STARK GEMENSKAP - Vi bygger en familjär kultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
SNABBA BESLUT - Kort väg till ledning och chefer som alltid är nära till hands.
VÄRDERINGSSTYRD ARBETSPLATS - Vi står för jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur där alla får utvecklas.
FRAMÅTLUTANDE FÖRETAGSKULTUR - Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT är ett företag med nordiska rötter som grundades 2013. Idag har vi mer än 3 000 anställda i 11 länder. I Sverige är vi ca 650 anställda på 18 orter.
Våra värdeord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen som erfaren redovisningskonsult och känner att rollen verkar vara rätt för dig, vill vi gärna hjälpa dig i att utvecklas inom yrket och påbörja denna resa tillsammans.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Ansökningsprocessen sker löpande, skicka därför in din ansökan redan nu.
Vi ser framemot att höra ifrån dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410), https://www.ecit.com/se/
Ullevigatan 17 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Jobbnummer
9726427