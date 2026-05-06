Redovisningskonsult till bank med start omgående
2026-05-06
För kunds räkning söker nu SJR en redovisningskonsult för ett tidsbegränsat uppdrag hos en mindre bank i centrala Stockholm. Uppdraget passar dig som vill arbeta nära verksamheten i en stabil och professionell miljö, där du får ta ett helhetsansvar och snabbt göra nytta med din redovisningskompetens.Publiceringsdatum2026-05-06Om tjänsten
Uppdraget är med start omgående och förväntas pågå ca sex månader. Rollen är placerad hos en mindre bank med centralt läge i Stockholm och innebär ansvar för hela den finansiella processen. I takt med att du kommer in i arbetet finns möjlighet till successivt ökat ansvar och självständighet.
Ansvarsområden
* Löpande bokföring
* Faktura- och betalningshantering
* Kontoavstämningar
* Momsrapportering
* Intern finansiell rapportering
* Stöd i revisionsprocessen
* Medverkan i bolagsövergripande projekt och förbättringsarbete
Lämplig bakgrund
För detta uppdrag söker vi dig med 1-3 års relevant erfarenhet av redovisningsarbete, exempelvis från liknande roller eller från redovisnings- eller revisionsbyrå. Tidigare erfarenhet från större byråer är meriterande. Du har en stabil redovisningskunskap och är van vid att arbeta strukturerat, prioritera effektivt och hålla deadlines. Mycket goda kunskaper i Excel är ett krav, och erfarenhet av automatisering, exempelvis arbete med makron, är meriterande. Du behärskar svenska på modersmålsnivå samt har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet från finans- eller banksektorn är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarstagande, flexibel och snabb på att sätta dig in i nya organisationer och arbetsmiljöer. Du arbetar självständigt, är noggrann och trygg i din kompetens. Samtidigt har du lätt för samarbete och bidrar med ett professionellt, lösningsorienterat och prestigelöst förhållningssätt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Malin Lindqvist. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-05-30.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
SJR Kontakt
Malin Lindqvist malin.lindqvist@sjr.se 076-64716 56
