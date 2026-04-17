Redovisningskonsult som gillar kundkontakt och affärer
Ecit Services AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2026-04-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ecit Services AB i Göteborg
, Uddevalla
, Falköping
, Halmstad
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du en social och affärsdriven redovisningskonsult som trivs med kundkontakt, rådgivning och att bygga långsiktiga relationer? Vill du arbeta på en modern redovisningsbyrå där utveckling, digitalisering och teamkänsla står i centrum? Då kan detta vara rätt roll för dig!
Ditt nya jobb
ECIT är ett outsourcingbolag inom redovisning, lön, HR, IT och rådgivning. Vi finns över hela Sverige och är i en stark tillväxtfas. Vi söker en relationsskapande redovisningskonsult till vårt härliga kontor i Göteborg.
I rollen arbetar du självständigt med hela redovisningsprocessen, från löpande bokföring till bokslut, årsredovisning och inkomstdeklarationer (K2). Du har ett tydligt kundansvar och fungerar som rådgivande partner i ekonomiska och redovisningsrelaterade frågor.
Utöver det operativa arbetet är du aktiv i kunddialogen, bidrar till merförsäljning och identifierar affärsmöjligheter i samarbetet med befintliga och nya kunder. Du tycker om att representera vårt företag, nätverka och skapa förtroendefulla relationer.
Vi erbjuder en hybrid arbetsplats där du kombinerar arbete på kontoret med distansarbete. Kulturen är familjär, prestigelös och präglad av engagemang, kompetens och framtidsfokus.Publiceringsdatum2026-04-17Kvalifikationer
Ekonomisk examen från YH-utbildning, högskola, universitet eller motsvarande.
Minst 3 års erfarenhet av självständigt redovisningsarbete.
Goda kunskaper i svenska och engelska både i tal och skrift.
Meriterande om du har arbetat i system såsom Fortnox samt arbetat inom outsourcing branschen där du haft kundansvar.
Vem är du?
Du är en social, affärsorienterad och kundfokuserad redovisningskonsult som trivs med att arbeta nära kund och skapa långsiktigt värde. Du är kommunikativ, har hög servicenivå och ett affärsmässigt förhållningssätt i dina kundkontakter.
Du trivs både i team och i självständigt arbete, bidrar till god teamkänsla och delar gärna med dig av din kunskap. Du arbetar strukturerat och analytiskt, är lösningsorienterad och tar gärna initiativ till förbättringar.
Vad kan ECIT erbjuda dig?
Hos ECIT får du en utvecklande roll i en entreprenöriell och växande internationell koncern, där du verkligen får möjlighet att påverka.
Vi erbjuder:
UTECKLING OCH LÄRANDE
Vi ger dig verktygen att växa, både bredda och fördjupa dina kunskaper.
STARK GEMENSKAP
Vi bygger en familjär kultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans.
SNABBA BESLUT
Korta beslutsvägar och närvarande chefer
VÄRDERINGSSTYRD ARBETSPLATS
Vi står för jämställdhet, mångfald och en inkluderande kultur där alla får utvecklas.
FRAMÅTLUTANDE FÖRETAGSKULTUR
Entreprenöriell företagskultur i en växande internationell koncern
ECIT grundades 2013 och har idag över 3 000 medarbetare i 11 länder. I Sverige är vi cirka 650 anställda på 18 orter.
Våra värdeord är: Öppen kommunikation, mod, integritet och entreprenörskap
Välkommen med din ansökan!
Om du är intresserad av rollen och känner att rollen verkar vara rätt för dig, vill vi gärna hjälpa dig i att utvecklas inom yrket och påbörja denna resa tillsammans.
Tjänsten är på heltid och vi tillämpar tillsvidareanställning som föregås av provanställning.
Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med GDPR tar ECIT inte emot ansökningar via e-post.
Ansökningsprocessen sker löpande, skicka därför in din ansökan redan nu.
Vi ser framemot att höra ifrån dig!
Sista dag att ansöka är 2026-05-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ecit Services AB
(org.nr 556658-0410), https://www.ecit.com/se/
Ullevigatan 17 (visa karta
)
411 40 GÖTEBORG Jobbnummer
9862350