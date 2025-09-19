Redovisningskonsult sökes till familjärt team
Biasline Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Forshaga Visa alla redovisningsekonomjobb i Forshaga
2025-09-19
, Kil
, Karlstad
, Hammarö
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Biasline Consulting AB i Forshaga
Vi söker nu en engagerad, ordningssam och kommunikativ kollega med hög social kompetens och samarbetsförmåga. Tjänsten kombinerar arbetet som redovisningskonsult med mötesbokning.
Biasline Consulting AB är en helservicebyrå för redovisningstjänster där vi servat våra kunder allt sedan starten 2008.
Anställningen som påbörjas med en provanställning och är på 70% har stora möjligheter för utveckling och utökad tjänstgöringsgrad. Vi tillämpar individuell lönesättning. Fast månadslön. Tillträde 1/10 eller enligt överenskommelse. Tidigare erfarenhet av liknande arbete eller adekvat utbildning är ett krav.
Arbetet utförs främst från vårt kontor i Deje men arbete ute hos kund kan också förekomma.Vi rekryterar endast långsiktigt och hoppas du ska vara en del av vårt team en lång tid framöver. Urval och intervjuer kommer ske löpande.
Som anställd hos Biasline Consulting AB blir du en del av ett familjärt team idag bestående av 10 medarbetare Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: info@biaslineconsulting.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Biasline Consulting AB
(org.nr 556928-5595)
Industrivägen 5 (visa karta
)
669 31 DEJE Kontakt
Tobias Palmquist info@biaslineconsulting.se 0552-78 44 44 Jobbnummer
9518543