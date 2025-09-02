Redovisningskonsult med nära till skratt
A Invest & Consulting AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2025-09-02
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos A Invest & Consulting AB i Malmö
Om jobbet
• Känner du att det skrattas för lite på jobbet?
• Önskar du att du hade fler roliga kollegor som inte bara pratar bokslut?
• Är du trygg med löpande bokföring, bokslut och deklarationer och får både kunder och kollegor att le av din kompetens?
• Vaknar du lycklig efter att ha drömt om ännu ett Exceldokument?
• Får du stresspåslag om du måste vara på jobbet exakt klockan 8? Tycker du istället att det är viktigare att jobbet blir gjort i tid och med hög kvalitet?
• Anser du dig ha en hög social förmåga, även när du kommer till jobbet en regnig tisdag?
• Tycker du att heltid är det enda vettiga när det gäller en anställning?
• Vill du fortsätta att utvecklas inom redovisning?
Om du svarar ja på alla frågor och dessutom är utbildad inom redovisning så har du redan kommit långt i vår rekryteringsprocess. Vi på A Invest & Consulting är just nu i en expansiv fas och behöver förstärka vårt team med ytterligare en redovisningskonsult.
Varför ska du jobba hos oss?
Vi tar det viktigaste först; varför du ska söka till oss. För att vi har kul och är grymma i det vi gör. Vi strävar alltid efter att bli bäst inom vårt område. Det skulle vara omöjligt att nå dit om det inte vore för våra fantastiska medarbetare. Vi värdesätter att arbeta tillsammans och ser kompetensutveckling och engagemang som något alla har glädje av. Dessutom sitter vi i ett vackert kontor, centralt beläget i Malmö.
Fortfarande fundersam? Läs resten av annonsen och gå tillbaka hit igen.Publiceringsdatum2025-09-02Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära bolagets kunder med varierande och självständiga uppgifter utifrån kundens behov. Vi erbjuder våra kunder allt från löpande redovisning, lönehantering till bokslut och inkomstdeklarationer. I arbetet ingår även ekonomisk rådgivning och skatteplanering.
Du kommer ansvara för att förvalta och utveckla både befintliga och nya kundrelationer. För att lyckas så får du stor frihet under eget ansvar. Själva arbetet planerar du tillsammans med ditt team.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har nära till skratt och har en YH-utbildning inom ekonomi eller motsvarande. Du har minst 2 års relevant erfarenhet från kvalificerat redovisningsarbete, gärna inom byrå. För att lyckas i rollen behöver du ha erfarenhet av att arbeta med helheten inom ekonomi och redovisning. Har du dessutom erfarenhet inom årsredovisningar och inkomstdeklarationer, så blir Ida på vårt kontor glad. Du behöver tycka det är lika kul att arbeta självständigt som i grupp och se det som en ära att kunden blir nöjd, även om du skulle ha invändningar mot någon siffra. För att lyckas behöver du vara grym i svenska, både när du pratar och skriver. Du måste också ha förmågan att analysera, älska både siffror och nya utmaningar och känna ett ständigt driv att utvecklas.
Om du inte har börjat på din ansökan redan, så är tipset att vara snabb. Annars finns det en stor risk att du missar tåget och inte får möjlighet att bli del av vårt fantastiska team! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: rekrytering@ainvestconsulting.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare A Invest & Consulting AB
(org.nr 559020-6461)
Västergatan 22 (visa karta
)
211 21 MALMÖ Kontakt
Verksamhetschef
Ida Klevås rekrytering@ainvestconsulting.se Jobbnummer
9486992