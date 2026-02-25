Redovisningskonsult med kundansvar till Klara Consulting!
Om bolaget och tjänsten
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Du kommer hos oss bland annat att få ta del av festligheter, dagliga friskvårdsaktiviteter och smarrigt fika varje fredag.
Vi söker nu en Redovisningskonsult med ca 3 års erfarenhet. I rollen kommer du att arbeta med olika typer av kunder och branscher med ett extra fokus på ideell sektor. Hos oss är det personliga mötet med kunden centralt - inte bara via digitala kanaler. Vi värdesätter nära och förtroendefulla relationer, där varje kund ska känna sig sedd, unik och viktig. Här får du stora möjligheter att utvecklas inom redovisning och rådgivning!
Du erbjuds:
En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling
Goda förmåner, trevliga gemensamma aktiviteter och kontor i centrala Stockholm
En bra balans mellan arbete och fritid samt uppmaning till friskvårdsaktiviteter och en sund livsstil
Du kommer att vara kundansvarig, samordna kunduppdragen samt vara en viktig kontaktperson för både kund och kollegor.
Du kommer i rollen bland annat:
Arbeta med löpande redovisning
Upprätta månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisningar (K2/K3)
Inkomstdeklarationer, rapportering, skatt och moms
Kvalitetssäkra bokslut
Ansvara för leverans mot kund
Leda och koordinera arbetet vid revisioner
Säkerställa att dokumentation och arbetsprocesser håller hög kvalitet
Coacha, stötta och lära upp juniora konsulter
Vem är du?
För att trivas i den här rollen behöver du vara självgående, prestigelös och trivas i en social roll med kundfokus. Du är trygg i dig själv, kommunikativ och lyhörd i mötet med både kollegor och kunder. Vi ser gärna att du vill utvecklas i en mer ledande roll, nu eller i framtiden!
Vi söker dig som:
Har ca 2-3 års erfarenhet av arbete som redovisningskonsult på byrå
Självständigt hanterar löpande redovisning, inkomstdeklarationer, årsbokslut och årsredovisning i K2- regelverk
Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande
Är flytande i svenska samt har mycket goda kunskaper i engelska
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av och/eller fallenhet för att lära upp, coacha eller leda kollegor
Har erfarenhet av K3-regelverket
Har erfarenhet av eget kundansvar
Har erfarenhet av Xledger
Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att utvecklas i en växande koncern med många möjligheter!
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Andrea eller Elvira på andrea.ramshorn@klaraconsulting.se
eller elvira.larsson@klaraconsulting.se
För mer information, besök gärna https://klaraconsulting.se.
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7290568-1861276". Omfattning
