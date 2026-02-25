Redovisningskonsult med kundansvar till Klara Consulting!

Klara Consulting i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2026-02-25


Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Klara Consulting i Sverige AB i Stockholm, Uppsala, Linköping, Östersund eller i hela Sverige

Om bolaget och tjänsten
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Du kommer hos oss bland annat att få ta del av festligheter, dagliga friskvårdsaktiviteter och smarrigt fika varje fredag.
Vi söker nu en Redovisningskonsult med ca 3 års erfarenhet. I rollen kommer du att arbeta med olika typer av kunder och branscher med ett extra fokus på ideell sektor. Hos oss är det personliga mötet med kunden centralt - inte bara via digitala kanaler. Vi värdesätter nära och förtroendefulla relationer, där varje kund ska känna sig sedd, unik och viktig. Här får du stora möjligheter att utvecklas inom redovisning och rådgivning!
Du erbjuds:

En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling

Goda förmåner, trevliga gemensamma aktiviteter och kontor i centrala Stockholm

En bra balans mellan arbete och fritid samt uppmaning till friskvårdsaktiviteter och en sund livsstil



Publiceringsdatum
2026-02-25

Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara kundansvarig, samordna kunduppdragen samt vara en viktig kontaktperson för både kund och kollegor.

Du kommer i rollen bland annat:

Arbeta med löpande redovisning

Upprätta månadsbokslut, årsbokslut och årsredovisningar (K2/K3)

Inkomstdeklarationer, rapportering, skatt och moms

Kvalitetssäkra bokslut

Ansvara för leverans mot kund

Leda och koordinera arbetet vid revisioner

Säkerställa att dokumentation och arbetsprocesser håller hög kvalitet

Coacha, stötta och lära upp juniora konsulter





Vem är du?
För att trivas i den här rollen behöver du vara självgående, prestigelös och trivas i en social roll med kundfokus. Du är trygg i dig själv, kommunikativ och lyhörd i mötet med både kollegor och kunder. Vi ser gärna att du vill utvecklas i en mer ledande roll, nu eller i framtiden!
Vi söker dig som:

Har ca 2-3 års erfarenhet av arbete som redovisningskonsult på byrå

Självständigt hanterar löpande redovisning, inkomstdeklarationer, årsbokslut och årsredovisning i K2- regelverk

Kandidatexamen i företagsekonomi eller motsvarande

Är flytande i svenska samt har mycket goda kunskaper i engelska

Det är extra meriterande om du:

Har erfarenhet av och/eller fallenhet för att lära upp, coacha eller leda kollegor

Har erfarenhet av K3-regelverket

Har erfarenhet av eget kundansvar

Har erfarenhet av Xledger

Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att utvecklas i en växande koncern med många möjligheter!
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar

Hybridmöjligheter

Flexibla arbetstider

5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter

1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid

Företagshälsovård via Avonova

Tjänstepension

Kollektivavtal

Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. För frågor om processen vänligen kontakta Andrea eller Elvira på andrea.ramshorn@klaraconsulting.se eller elvira.larsson@klaraconsulting.se

Om Klara Consulting Vi är en växande koncern med omkring 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet. Tillsammans skapar vi unika erbjudanden för kunder och medarbetare inom digitalisering och ekonomisk styrning. Välkommen till en modern helhetsleverantör inom ekonomitjänster.
För mer information, besök gärna https://klaraconsulting.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7290568-1861276".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Klara Consulting i Sverige AB (org.nr 556550-4064), https://karriar.klaraconsulting.se
Klara Södra kyrkogata 1 (visa karta)
111 52  STOCKHOLM

Arbetsplats
Klara Consulting

Jobbnummer
9763478

Prenumerera på jobb från Klara Consulting i Sverige AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Klara Consulting i Sverige AB: