Redovisningskonsult med fokus på norsk redovisning
Aspia AB / Redovisningsekonomjobb / Karlstad
2026-01-22
Är du en ambitiös och engagerad redovisningskonsult som är bra på att bygga och bibehålla långsiktiga relationer? Följ med oss på vår spännande resa! Aspia är den marknadsledande affärspartnern inom bland annat redovisning och rådgivning, och erbjuder våra kunder en mängd företagsnära tjänster. Vi fortsätter att växa och söker nu en duktig redovisningskonsult till vårt kontor i Karlstad som vill vara med och utveckla både våra kunders företagande och våra medarbetare. Om rollen
Som redovisningskonsult hos oss har du en omväxlande och självständig roll. Du arbetar på uppdrag av kund och arbetet utförs på kontoret eller ute hos kund. Du stödjer och coachar mer juniora kollegor i uppdragen och har stort ansvar för att kunden är nöjd och att kvaliteten i vår leverans är hög.
I denna roll kommer du huvudsakligen att arbeta mot våra norska kunder och således med norsk redovisning. Du blir en viktig spelare i vår norska affär och vi ser därför gärna att du har ett intresse för marknaden, vill bidra aktivt till vår utveckling och har ambitionen att växa tillsammans med våra kunder. Det finns även möjlighet för dig att kombinera rollen och få arbeta mot våra svenska kunder. Det händer mycket hos oss, och du blir en central del av en spännande resa där vi tillsammans bygger upp och stärker vår närvaro på den norska marknaden.
Arbetsuppgifterna i rollen som redovisningskonsult består bland annat av:
- Upprätta bokslut och årsredovisningar
- Inkomstdeklarationer för privatpersoner och juridiska personer
- Kvalitetssäkra periodbokslut
- Löpande rapporteringar till kund
- Konsultationer och kundrådgivning
Hos oss får du en familjär miljö, duktiga och kvalitetsmedvetna kollegor som gillar kombinationen av ekonomi och kundvård. Vi arbetar i en inkluderande, rolig och kreativ miljö, där vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Vem är du?
En lämplig bakgrund för denna tjänst är att du:
- innehar högskoleutbildning inom ekonomi, alternativt annan relevant eftergymnasial utbildning.
- har tidigare erfarenhet av motsvarande arbete, gärna från redovisnings- eller revisionsbyrå.
- har minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete med vana att upprätta bokslut, inkomstdeklarationer och årsredovisningar.
- har arbetat självgående i ovanstående uppgifter.
- är flytande i svenska eller norska, både i tal och skrift.
Vi ser även att du har ett starkt systemintresse. Har du tidigare erfarenhet av affärssystemet Xledger är det meriterande. Vidare ser vi gärna att du innehar ett norskt D-nummer eller norskt personnummer.
För att du ska trivas i rollen som redovisningskonsult och utvecklas inom vår organisation tror vi att du är en driven och ansvarstagande person, som gillar samarbete och trivs med att arbeta i team. Du har ett marknadsintresse och trivs i mötet med kunden. Du har förmågan att hantera ett stort flöde samt strukturera och prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Vidare ser vi även att du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö där du kan vara med och påverka.
Du erbjuds
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och arbetar därför strukturerat med medarbetarsamtal där du sätter mål och planer för din utveckling. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Praktiskt om tjänsten:
Tjänsten är på heltid och är en tillsvidareanställning. Vi tillämpar provanställning. Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Placering: Arbete utgår från vårt kontor i Karlstad och du behöver vara bosatt i Sverige för denna tjänst. Vi erbjuder hybridarbete.
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn till GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Kontakt:
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Madeleine Marthinusen: madeleine.marthinusen@aspia.se
.
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Ellinor Bergström: ellinor.bergstrom@aspia.se
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
