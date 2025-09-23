Redovisningskonsult med fokus på finansiella instrument
2025-09-23
Vill du kombinera kvalificerad redovisning med spännande finansiella uppdrag - och samtidigt jobba på ett kontor som toppar arbetsmiljölistan inom Ludvig & Co? Då är det här din chans!
Varför Ludvig & Co Gotland?
Vi är en av landets största aktörer inom ekonomi, juridik och fastighetsförmedling - men på Gotland är vi framför allt ett prestigelöst och familjärt gäng på 30 personer som gärna skrattar ihop och stöttar varandra. Här får du både trygghet och utveckling, samtidigt som vi erbjuder flexibla villkor, förkortad arbetstid på sommaren och starka förmåner.
Din roll
Som rådgivare får du en nära relation med kunderna och blir en nyckelperson i deras utveckling. Du kommer bland annat att arbeta med:
Bokslut, deklarationer och kvalificerad redovisning
Proaktiv rådgivning och kundansvar
Handledning av kollegor och teamutveckling
Uppdrag som sticker ut
En unik del i rollen är vårt omfattande samarbete med en av Nordens största aktörer på kapitalmarknaden inom deras private banking-sektor. Här får du får stötta privatpersoner, aktiebolag och stiftelser i frågor kring bokslut, deklarationer och redovisning kopplat till finansiella instrument. Det är ett spännande och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att bygga värdefull kompetens och växa i din roll.
Samtidigt ser vi en ökande efterfrågan på kompetens inom K3-redovisning - ett område där du antingen redan har erfarenhet eller vill bygga den. Här blir du en viktig del i att möta kundernas växande behov.
Vi söker dig som
Har erfarenhet av redovisning och självständigt kan upprätta bokslut och deklarationer
Har akademisk utbildning inom ekonomi (YH, högskola eller universitet)
Är auktoriserad redovisningskonsult - eller vill bli inom några år
Har intresse eller erfarenhet av finansiella instrument
Gärna har erfarenhet av K3 eller bostadsrättsföreningar
Vi erbjuder bland annat:
Flextid & distansmöjligheter
Förkortad arbetstid 16 juni-30 september
Friskvårdsbidrag 5 000 kr
Utfyllnad av föräldralön
Tillgång till bred kompetens inom hela Ludvig & Co
Vill du ta nästa steg i karriären - och samtidigt jobba i ett team där både arbetsmiljö och utveckling står i centrum? Välkommen till Ludvig & Co Gotland!
