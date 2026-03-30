Redovisningskonsult med fokus på bolag inom finans
People of Interim & Finance Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-03-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People of Interim & Finance Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Uppsala
, Nyköping
, Västerås
eller i hela Sverige
Vill du arbeta nära kunder i finansbranschen och utvecklas inom fondredovisning och finansiella strukturer? Vi söker nu en redovisningskonsult till en växande verksamhet inom finanssektorn. Här får du möjlighet att arbeta i en specialiserad miljö där du ansvarar för egna kundrelationer samtidigt som du bygger upp en stark kompetens inom fondredovisning och finansiella transaktioner. Du blir en del av ett kompetent team där kunskap delas generöst och där du får stöd från erfarna kollegor, samtidigt som du successivt får ett större ansvar för både leverans och kunddialog.
Om rollenI rollen som redovisningskonsult arbetar du med redovisning för kunder inom finans, med särskilt fokus på investeringsfonder och närliggande strukturer. Du får insyn i hela fondens livscykel, från etablering till löpande administration och avslut, och fungerar som en viktig kontaktperson gentemot dina kunder. Rollen innebär ett nära samarbete med både kund, kollegor inom ekonomi samt juridiska funktioner, vilket ger dig en bred förståelse för hur finansiella upplägg och investeringar hanteras i praktiken.
I rollen arbetar du med löpande bokföring och fondredovisning för flera kunder samt ansvarar för avstämningar och finansiell uppföljning. Du hanterar rapportering till myndigheter och är delaktig i upprättandet av kvartalsrapporter och årsredovisningar. Vidare har du en löpande kunddialog där du agerar rådgivande i redovisningsfrågor och samarbetar nära kollegor inom både ekonomi och juridik. Du förväntas även bidra till utveckling och effektivisering av arbetssätt och processer.
Är detta du?Vi söker dig som är strukturerad, analytisk och trivs i en konsultroll med kundkontakt. Du har ett affärsdrivet mindset och tycker om att ta ansvar för leverans samtidigt som du bygger långsiktiga relationer. Du är nyfiken, lösningsorienterad och vill utvecklas inom en mer specialiserad nisch inom redovisning. Vi ser att du som söker ha:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning (YH eller universitet)
Minst cirka två års erfarenhet inom redovisning, gärna i konsultroll
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda kunskaper i Excel och Officepaketet
Erfarenhet eller intresse för finans/fonder är meriterande
Detta är en möjlighet för dig som vill ta nästa steg i din karriär och arbeta i en mer specialiserad och kundnära roll inom finans. Du erbjuds en utvecklande konsultroll med eget kundansvar där du får möjlighet att bygga specialistkompetens inom fondredovisning. Du blir en del av ett kunnigt team med stark kunskapsdelning och får samtidigt exponering mot etablerade aktörer inom finanssektorn. Rollen erbjuder även marknadsmässiga villkor och förmåner samt möjlighet till hybridarbete.
AnsökanFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande, så skicka gärna in din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade ekonomer och företag.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249)
Villagatan 25 (visa karta
)
114 32 STOCKHOLM Arbetsplats
People of Finance Kontakt
Rekryteringskonsult
Marcus Ström marcus.strom@peopleoffinance.se +46708575005 Jobbnummer
9827116