Redovisningskonsult med erfarenhet till Aspia, Sala
Aspia AB / Redovisningsekonomjobb / Sala Visa alla redovisningsekonomjobb i Sala
2026-01-27
, Heby
, Surahammar
, Västerås
, Avesta
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aspia AB i Sala
, Västerås
, Uppsala
, Eskilstuna
, Arboga
eller i hela Sverige
Följ med oss på vår spännande resa!
Aspia är den marknadsledande affärspartnern inom bland annat redovisning och rådgivning, och erbjuder våra kunder en mängd företagsnära tjänster. Vi fortsätter att växa och söker nu dig som har tidigare erfarenhet inom redovisning och vill utvecklas vidare i din roll som redovisningskonsult och bli en del av vårt kontor i Sala. Hos oss får du möjligheten att tillsammans med härliga kollegor utvecklas inom ett marknadsledande bolag som värnar om balansen mellan arbete och privatliv.
Om rollen:
Att arbeta som redovisningskonsult hos oss på Aspia innebär att du får vara med och utveckla våra kunders företagande, samtidigt som du själv utvecklas och utmanas tillsammans med dina kollegor i vardagen. Du får en varierande och utvecklande roll där du arbetar med kunder från olika branscher. Arbetet sker både från vårt eget kontor och ute hos kund, och kan även inkludera interimsuppdrag. Utöver detta kommer du även att arbeta med kunder i Västerås och samarbeta med kollegorna på vårt kontor där, vilket innebär att delar av arbetet utförs på plats i Västerås. Vi arbetar alltid i team i våra uppdrag och du kommer ha ett nära samarbete med dina kollegor. Tillsammans ser vi till att ge en högkvalitativ leverans till våra kunder!
I denna roll kommer dina arbetsuppgifter främst att vara:
- Utföra löpande redovisning och rapportering till kund
- Kvalitetssäkra periodbokslut
- Upprätta bokslut och årsredovisningar
- Hantera inkomstdeklarationer för både privatpersoner och juridiska personer
- Erbjuda konsultationer och kundrådgivning
Hos oss får du en familjär miljö, duktiga och kvalitetsmedvetna kollegor som gillar kombinationen av ekonomi och kundvård. Vi jobbar i en inkluderande, rolig och kreativ miljö, där vi tar gemensamt ansvar och stöttar varandra.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- innehar högskoleutbildning inom ekonomi eller annan relevant eftergymnasial utbildning.
- har tidigare erfarenhet av motsvarande arbete, gärna från redovisnings- eller revisionsbyrå.
- har ett par års erfarenhet av redovisningsarbete.
- behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, samt har goda kunskaper i engelska.
Vidare ser vi gärna att du har grunden och ambitionen för att bli auktoriserad redovisningskonsult i framtiden.
För att trivas hos oss är du en driven och ansvarstagande person som gillar samarbete och trivs att arbeta i team. Du har ett marknadsintresse och trivs i mötet med kunden, samt har förmågan att bygga och bibehålla långsiktiga kundrelationer. Du kan hantera ett stort flöde samt strukturera och prioritera mellan dina arbetsuppgifter. Vidare ser vi även att du trivs med att arbeta i en föränderlig miljö där du får möjlighet att vara med och påverka.
Vad vi erbjuder:
Vårt mål på Aspia är att ge dig som medarbetare den bästa tiden i din karriär och vi är måna om att privatliv och arbetsliv ska fungera. Hos oss får du arbeta med frihet under ansvar och flexibel arbetstid, samt kollektivavtal och bra förmåner. Vi tycker att det är viktigt att du känner dig stimulerad i din roll och erbjuder goda möjligheter till utveckling på ett strukturerat sätt. Både genom medarbetarsamtal där du sätter mål för din egen utveckling, men även genom utbildningsprogram inom såväl tjänsteområde som ledarskap och affärsmannaskap. Sist, men inte minst, får du ett härligt gäng kollegor med bred kompetens i ett socialt arbetsklimat!
Vill du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta på Aspia? Läs gärna vidare här: Jobba på Aspia
Praktiskt om tjänsten:
Placeringsort: Sala/Västerås. Vi erbjuder hybridarbete.Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse. Omfattning: Heltid
Låter det som en intressant tjänst för dig? Då ser vi fram emot din ansökan! Du ansöker enkelt med CV och genom att besvara urvalsfrågor direkt i vårt verktyg. Med hänsyn av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mejl.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi arbetar kompetensbaserat genom hela vår rekryteringsprocess och gör en objektiv och samlad bedömning av din kompetens, erfarenhet och potential att växa i rollen.
Kontakt:
Om du har frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chefer, Anna Zetterström: anna.zetterstrom@aspia.se
, eller Johanna Ruist: johanna.ruist@aspia.se
Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen i övrigt är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare, Ellinor Bergström: ellinor.bergstrom@aspia.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Aspia är branschledande inom redovisning, lön, skatt och affärsrelaterad rådgivning. Aspia Sverige ingår i Aspia Group, tillsammans med varumärkena Accountor och Skeppsbron Skatt. Tillsammans är vi inom Aspia Group över 3100 medarbetare på fler än 160 kontor i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Nederländerna och Ukraina.
Aspia är det självklara valet både för dig som söker ditt första jobb och för erfarna experter som vill ta nästa steg i karriären. Hos oss får idéer och individer växa i en inkluderande, rolig och kreativ miljö och det är på Aspia vi vill att du ska ha den bästa tiden i din karriär! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aspia AB
(org.nr 559137-8350), https://aspia.se/ Arbetsplats
Aspia Jobbnummer
9708228