Redovisningskonsult med digitalt fokus till växande byrå
Dinara AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-08-14
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dinara AB i Stockholm Publiceringsdatum2025-08-14Om tjänsten
Vill du vara med och bygga framtidens redovisningsbyrå - där teknik, kundrelationer och kvalitet går hand i hand?
Hos Dinara får du inte bara ett jobb - du får en möjlighet att forma din roll, påverka våra arbetssätt och växa tillsammans med ett företag i utveckling. Vi söker dig som brinner för redovisning och rådgivning, och som vill arbeta proaktivt i en digital miljö där noggrannhet, engagemang och kundfokus står i centrum.
I rollen arbetar du brett med löpande redovisning, bokslut och rapportering - samtidigt som du har en aktiv dialog med kunder och fungerar som ett viktigt bollplank i deras ekonomiska vardag. Dina arbetsuppgifter
Som redovisningskonsult hos oss ansvarar du för att stötta företagets kunder med kvalificerat redovisningsarbete. Du har en rådgivande roll och eget kundansvar, men alltid stöd av erfarna kollegor när du behöver det. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består av:
Löpande redovisning, moms och arbetsgivardeklarationer
Kund- och leverantörsreskontra
Bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer
Löneadministration
Kundkontakt och rådgivning
Rapportering och uppföljning
Vem söker vi?
Vi söker dig som är nyfiken på nya digitala lösningar och tycker det är roligt att effektivisera arbetsflöden med hjälp av teknik. Du har erfarenhet av redovisning och av självständigt bokslutsarbete. Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning (exempelvis en 2-årig YH-utbildning). Det är meriterande om du har erfarenhet från arbete på redovisningsbyrå, kunskaper inom K2/K3-regelverken samt god systemvana, särskilt Fortnox och Excel. Flytande svenska och god engelska i tal och skrift är ett krav.
Stor vikt läggs vid dina personliga egenskaper. Du är självgående, strukturerad, noggrann och har en god problemlösningsförmåga. Du är serviceinriktad, prestigelös och trivs med att bygga och vårda goda kundrelationer samt bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder dig
Hos Dinara blir du en viktig del av ett litet och sammansvetsat team med korta beslutsvägar och möjlighet att påverka både din roll och företagets framtid. Vi ligger i framkant inom digitalisering, vilket ger dig möjlighet att arbeta med moderna system och processer. Vår kultur är öppen, inkluderande och präglas av kvalitet, nyfikenhet och personligt engagemang. Hos oss får du möjlighet till individuell utveckling och kontinuerlig kompetenshöjning.Om företaget
Dinara AB är en nytänkande och personlig redovisningsbyrå med utgångspunkt i Stockholm, som erbjuder skräddarsydda ekonomitjänster till företag över hela Sverige. Vårt tjänsteutbud omfattar bland annat löpande bokföring, löneadministration, årsbokslut, årsredovisning och rådgivning. Vi kombinerar smart teknik med ett genuint engagemang för varje kund och strävar efter att vara en integrerad del av våra kunders verksamheter. Hos oss möts du av en kultur som präglas av kvalitet, framåtblickande lösningar och personligt bemötande. Vi värdesätter långsiktiga relationer och arbetar nära våra kunder för att skapa trygghet, effektivitet och mervärde i deras vardag.
Anställningsvillkor
Omfattning: Heltid, provanställning 6 månader
Arbetstid: Flexibla arbetstider med ett genomsnitt på 36,5 tim/vecka
Övriga förmåner: Tjänstepension, friskvårdsbidrag på 5 000 kr/år och hybridarbete
Placering: Kungsholmen, Stockholm.
Tillträde: enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan till rekrytering@dinara.se
senast den 3 september 2025. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan. I din ansökan vill vi att du motiverar din kunskap och ditt intresse för digitala lösningar inom redovisning - samt hur du ser att du kan bidra i ett företag på uppgång.
Har du frågor om tjänsten? Välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Johanna Eminge på e-postadressen angiven ovan.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03
E-post: rekrytering@dinara.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Dinara AB
(org.nr 559161-3806) Kontakt
Rekryteringsansvarig
Johanna Eminge rekrytering@dinara.se Jobbnummer
9457710