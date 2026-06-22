Redovisningskonsult med bred ekonomikompetens till ECG
Wrknest AB / Redovisningsekonomjobb / Solna Visa alla redovisningsekonomjobb i Solna
2026-06-22
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wrknest AB i Solna
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Wrknest söker för Economy Competence Group räkning en Redovisningskonsult som vill bli en del av ett personligt och sammansvetsat team i Solna. Economy Competence Group är en del av Train Competence Group och erbjuder kvalificerade tjänster inom ekonomi och redovisning till företag i olika branscher.
De befinner sig i en spännande tillväxtfas med flera nya projekt och kunder på väg in. Här får du möjligheten att ta en viktig roll i verksamheten och vara med på den fortsatta resan framåt.
I rollen kommer du att arbeta nära kunder och stötta dem inom flera delar av ekonomifunktionen. Du blir en del av ett mindre team där samarbete, kunskapsutbyte och eget ansvar är viktiga delar av vardagen. Tjänsten erbjuder en varierad arbetsmiljö där du får arbeta med olika typer av bolag och ekonomiska frågeställningar.
Uppdraget inleds som ett konsultuppdrag via Wrknest under sex månader med ambitionen att därefter övergå i en direktanställning hos Economy Competence Group.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som Redovisningskonsult kommer du att ha en bred roll där du ansvarar för och stöttar kunder i deras ekonomiska arbete. Rollen innebär många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter, vilket passar dig som trivs med att hantera flera processer parallellt.
Du kommer bland annat att:
Arbeta med löpande bokföring
Hantera redovisning för olika kunder
Upprätta månads- och årsbokslut
Stödja kunder i ekonomiska frågor och processer
Arbeta med lönehantering vid behov
Säkerställa kvalitet och noggrannhet i ekonomiska underlag
Bidra till utveckling av arbetssätt och rutiner
Vi söker dig som
Har flera års erfarenhet av redovisning och ekonomiarbete
Har erfarenhet från redovisningsbyrå
Har god kunskap inom bokföring, redovisning och lönehantering
Har erfarenhet av att självständigt upprätta årsbokslut
Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
Meriterande
Erfarenhet från mindre redovisningsbyrå
Erfarenhet av bokslutsystemet Capego
Tidigare erfarenhet av konsultroller
För att trivas hos Economy Competence Group tror de att du uppskattar att arbeta i en mindre och personlig organisation där samarbete och gemenskap är en naturlig del av vardagen. Du är strukturerad, ansvarstagande och trygg i din kompetens samtidigt som du trivs med att hantera flera uppgifter parallellt och ge kunder ett professionellt stöd.
Övrig informationStart
Enligt överenskommelse
Plats
Solna
Omfattning
Heltid, arbete sker på plats på kontoret.
Anställningsform
Konsultuppdrag via Wrknest under sex månader med ambition om överrekrytering till kund.Övrig information
Kontoret ligger cirka 10 minuters promenad från Ulriksdals station och det finns tillgång till parkering för medarbetare.Företaget
Economy Competence Group är ett konsult- och redovisningsbolag som hjälper företag med kvalificerat stöd inom ekonomi, redovisning och lönehantering. Bolaget är en del av Train Competence Group och kombinerar den mindre organisationens närhet och flexibilitet med styrkan från en större koncern.
De är idag ett mindre team med stark sammanhållning och korta beslutsvägar där varje medarbetare får möjlighet att påverka verksamheten. Med flera spännande projekt och kunder på väg in befinner de sig i en expansiv fas och söker nu ytterligare en kollega som vill vara med och bidra till deras fortsatta utveckling.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7937621-2063851". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wrknest AB
(org.nr 559293-2213), https://careers.wrknest.se
Medborgarplatsen 25 (visa karta
)
118 72 STOCKHOLM Arbetsplats
Wrknest Jobbnummer
9972703