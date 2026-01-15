Redovisningskonsult med affärsintresse till Rådek
2026-01-15
, Vingåker
, Flen
, Finspång
, Eskilstuna
Vi söker en driven och kvalificerad redovisningskonsult med ett öga för detaljer och en passion för att hjälpa företag nå sina mål? Vill du jobba på en byrå där du verkligen kan göra skillnad, få stort eget ansvar och möjlighet att påverka verksamheten? Då är detta jobb något för dig!
Rekryteringen är ett samarbete med Jefferson Wells, men du blir direkt anställd av Rådek.
Rådek är en stor men personlig redovisningsbyrå som finns på sex orter med över 100 medarbetare med stora ambitioner. På kontoret i Katrineholm blir vi 17st med dig.
Din roll
Som redovisningskonsult hos oss kommer du att ha en bred och varierad roll med ansvar för en egen kundportfölj bestående av mindre ägarledda företag och enskilda firmor.
Du kommer att arbeta självständigt med:
Löpande bokföring och avstämningar
Upprättande av årsbokslut och årsredovisningar
Deklarationer för både företag och privatpersoner
Rådgivning inom ekonomi och affärsutveckling
Allmän skatterådgivning inom olika områden
Digitalisering av kunders ekonomifunktioner
Vem är du?
Vi söker dig som har ett starkt affärssinne och en vilja att skapa värde för våra kunder.
För att lyckas bra i rollen ser vi att du har flera av dessa delar:
Minst 3 års erfarenhet som redovisningskonsult, gärna från byrå
Relevant utbildning inom ekonomi eller redovisning
Goda kunskaper inom bokföringsprogram som Fortnox, Visma eller liknande
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina egna kunder
Starkt kundfokus och en vilja att bygga långsiktiga relationer
Erfarenhet av att upprätta bokslut och deklarationer är ett krav
Auktorisation som redovisningskonsult är meriterande, men inget krav
Mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Vi erbjuder dig
Hos oss får du möjligheten att växa i en dynamisk och familjär arbetsmiljö där vi värdesätter balans mellan arbete och fritid. Vi erbjuder:
Stort eget ansvar och möjlighet att påverka din arbetsdag
Möjlighet till vidareutbildning och certifiering
Flexibla arbetstider och möjlighet till hybridarbete
Trevliga kollegor och en inspirerande arbetsmiljö
Attraktiva förmåner och konkurrenskraftig lön
Mer om Rådek
Vi är medlemmar i Baker Tilly Sverige och har ett rikstäckande nät av fristående revisionsbyråer runt om i Sverige. Hos oss står kunden alltid i centrum, och vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att erbjuda skräddarsydda lösningar som gör skillnad.
Vi värdesätter flexibilitet, kvalitet och engagemang och tror starkt på att en trivsam arbetsmiljö är nyckeln till framgång. Vår byrå präglas av en stark gemenskap och här hjälps vi åt för att växa tillsammans.
Ansök direkt via www.jeffersonwells.se.
För mer info kontakta Jefferson Wells Headhunter Thomas Andersson på 070-276 99 53.
