Redovisningskonsult I Audit/Revision| Helsingborg Ängelholm
Are you ready to shape the future with confidence?
Är du driven, kundfokuserad och vill vara en del av ett härligt team i Helsingborg och Ängelholm samtidigt som du får möjligheten att utvecklas och lära dig nya saker på en teamfokuserad arbetsplats? Då kan rollen som redovisningskonsult hos oss vara perfekt för dig. Vi söker nu en redovisningskonsult till vårt kontor i Helsingborg eller i Ängelholm med start under hösten 2026 eller enligt överenskommelse.
Här på EY får du chansen att skapa en exceptionell upplevelse. Vi erbjuder dig den senaste teknologin, omger dig med högpresterande team och tillhandahåller den globala räckvidd samt den mångsidiga och inkluderande kultur som krävs för att du ska kunna upptäcka din fulla potential.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
På våra kontor i Helsingborg och Ängelholm samarbetar vi som ett kontor och i rollen kommer du att arbeta med redovisning vilket innebär nära kontakt med våra kunder. Arbetet omfattar allt ifrån bokföring, avstämningar och månadsrapportering till upprättande av bokslut, årsredovisningar och deklarationer. I rollen finns möjligheter till att utvecklas inom affärsrådgivning, där du ges möjlighet att arbeta med lönsamhetsfrågor, ekonomistyrning och effektivitetsanalyser bland annat. Ditt arbete sker i huvudsak i digitala processer med hjälp av digitala verktyg och plattformar. Publiceringsdatum2026-04-29Kvalifikationer
Examen från högskola/universitet med ekonomisk inriktning eller yrkeshögskola med inriktning mot redovisning
Kritiskt tänkande och analytiska färdigheter för att identifiera och lösa problem
0-2 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning-, revision eller motsvarande konsultroll
Som person är du
Vi söker dig som är social och utåtriktad, och som gillar att samarbeta med andra och bygga relationer, såväl med kollegor som med kunder. Du har en stark drivkraft med ambition att utvecklas och du tycker om att ge service. Vidare har du ett strukturerat arbetssätt, en god analytisk förmåga och ett intresse för redovisning/revision.
Vad vi erbjuder dig
Kontinuerligt lärande: Du utvecklar tankesätt och färdigheter som hjälper dig att navigera in i framtiden.
Framgång så som du definierar den: Vi ger dig verktygen och flexibiliteten, så att du kan göra skillnad på ditt sätt.
Transformativt ledarskap: Vi ger dig insikter, coachning och självförtroende för att bli den ledare som världen behöver.
Inkluderande kultur: Du kommer att accepteras för den du är och få möjlighet att använda din röst för att hjälpa andra att hitta sin.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Ansökan nu genom att skicka in ditt CV, betyg och personliga brev då urval och intervjuer sker löpande. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontaktar du simon.aspler@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
EY | Building a better working world
EY is building a better working world by creating new value for clients, people, society and the planet, while building trust in capital markets.
Enabled by data, AI and advanced technology, EY teams help clients shape the future with confidence and develop answers for the most pressing issues of today and tomorrow.
EY teams work across a full spectrum of services in assurance, consulting, tax, strategy and transactions. Fueled by sector insights, a globally connected, multi-disciplinary network and diverse ecosystem partners, EY teams can provide services in more than 150 countries and territories. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-27
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ernst & Young AB
(org.nr 556053-5873)
Nytorgsgatan 14 (visa karta
)
262 30 ÄNGELHOLM
9883335