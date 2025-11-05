Redovisningskonsult eller skattekonsult | Global Compliance and Reporting
Är du en driven och analytisk person med ett intresse för redovisning och företagsbeskattning? Vill du vara en del av ett globalt team som hanterar redovisning och skatt för några av världens mest framstående företag?
Då kan rollen som redovisningskonsult eller som skattekonsult i vårt Global Compliance and Reporting (GCR)-team i Stockholm och Göteborg vara perfekt för dig! Just nu söker vi både redovisnings- och skattekonsulter till vårt team.
Möjligheten: ditt nästa äventyr väntar på dig
Du kommer vara en del av EY Tax och arbeta i GCR-teamet som fokuserar på att effektivt hantera våra internationella och multinationella kunders rapporteringskrav inom redovisning och skatt. Med högsta servicekvalitet och högsta tekniska utvecklingsnivå reducerar vi ineffektivitet och risk samt driver förbättring och utveckling hos våra kunders ekonomi- och skattefunktioner. Vi gör en viktig skillnad och våra medarbetare är centrala i denna verksamhet. Teamet består av både skattekonsulter och redovisningskonsulter som jobbar nära tillsammans.
Din roll som redovisningskonsult
Som redovisningskonsult hos oss arbetar du nära kompetenta kollegor inom redovisning, skatt, revision och rapportering. Du får möjlighet att utveckla din expertis samtidigt som du bidrar till att implementera nya kundlösningar och standardisera arbetssätt. Rollen innebär varierande och utmanande arbetsuppgifter där du får arbeta med både svenska och internationella uppdragsgivare. Du blir en viktig del av ett globalt team och får chansen att påverka och förbättra processer inom ekonomistyrning och finansiell rapportering.
Din roll som skattekonsult
Som skattekonsult hos oss arbetar du tillsammans med erfarna kollegor inom skatt, redovisning, revision och rapportering. Du får möjlighet att utveckla din kompetens inom svensk och internationell företagsbeskattning, samtidigt som du kommer att vara delaktig i rådgivning kring komplexa skattefrågor, delta i projekt med spännande uppdragsgivare och bidra till att forma framtidens skattetjänster. Din vardag präglas av varierande arbetsuppgifter, högt tempo och ett nära samarbete med vårt globala nätverk.
Kvalifikationer för tjänsten
Högskole-/universitetsexamenfrån juristprogrammet, annat affärsrättsligt program, ekonomprogrammet eller annan relevant utbildningsom YH-utbildning för redovising
God förmåga att kommunicera i både tal och skrift på svenska och engelska
Nyexaminerad eller upp till 3 års erfarenhet av kvalificerat arbete inom redovisning, skatt, revision eller motsvarande konsultroll
Som person:
Stark teamkänsla
Intresse av system och processer
Intresse för redovisning och skatt ochvill utvecklas i en affärsorienterad organisation med multikulturell miljö
Utvecklad analytisk förmåga, problemlösningsorienterad och god känsla för detaljer
Vad vi erbjuder dig:
Bredda dina perspektiv genom att arbeta i högintegrerade team över hela världen och samarbeta med personer från olika bakgrunder - både professionellt och kulturellt.
Ta fram det bästa i dig själv genom att kontinuerligt investera i ditt personliga välbefinnande och din karriärutveckling.
Utveckla ditt eget personliga värde och hjälp oss skapa ett positivt inflytande på våra team, verksamhet, kunder och samhället i helhet.
Är du redo att "Shape your future with confidence"? Ansök idag.
Skicka in din ansökan senast den 30 november 2025. Vid frågor om tjänsten som redovisningskonsult, kontaktar du Oliver Moe på oliver.moe@se.ey.com
. För frågor som rör tjänsten som skattekonsult, kontakta David Sjöstrand på david.sjostrand@se.ey.com
. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta Julia Frejd på julia.frejd@se.ey.com
. Observera att en bakgrundskontroll kommer att genomföras som en del av rekryteringsprocessen.
På EY värdesätter vi mångfald och uppmuntrar ansökningar från individer från olika bakgrunder. Om du har frågor, behöver stöd, eller anpassning av rekryteringsprocessen på grund av en funktionsnedsättning, tveka inte på att kontakta oss på recruitmentsweden@se.ey.com
. Vi finns här för att stötta dig.
