Redovisningskonsult - ta ansvar och utvecklas i en bred ekonomiroll
Academic Work Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-12-20
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vi söker en självgående och driven redovisningskonsult till ett mellanstort företag inom läkemedels- och samhällssektorn.
OM TJÄNSTEN
Företaget är statligt ägt och utvecklar läkemedel som ofta saknar kommersiella alternativ. Det är en verksamhet med samhällsnytta - ditt arbete får en direkt effekt på patientsäkerhet och
kvalitet. Organisationen är liten, prestigelös och värdesätter kompetens, engagemang och samarbete. Här får du möjlighet att växa i ansvar och utveckla din kunskap inom ekonomisystem och processer.
Du erbjuds
Rollen ger dig möjlighet att få helhetsförståelse för hela bokslutsprocessen i två mindre
bolag. Vi jobbar i en mindre grupp av ekonomer där vi kommunicerar mycket, samarbetar
mellan avdelningar och där du har möjlighet att få kunskap om andra delar av
ekonomifunktionen såväl som andra funktioner. En perfekt chans att ta nästa steg i
karriären och utvecklas i en miljö som värdesätter engagemang och initiativ.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-20Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att
• Flytta befintligt ansvar från extern shared service till moderbolagets finansavdelning
• Se över befintligt sätt att arbeta och anpassa det till moderbolagets processer
• Genomföra effektiviseringar
• Ansvara för löpande bokföring, moms- och skatterapportering
• Upprätta månads- och kvartalsbokslut och analysera resultat och balans
• Stötta vid revision och förbereda underlag
• Arbeta självständigt, driva arbetet framåt och vara en viktig kontakt för kollegor
VI SÖKER DIG SOM
• Har ett par års erfarenhet inom redovisning och ekonomi
• Har erfarenhet av enklare månadsbokslut och vill fortsätta utvecklas i ansvar
• Är självgående, noggrann och kommunikativ
• Har goda kunskaper i M3 och i ExcelÖvrig information
• Placering: Kungens Kurva, cirka 2 dagar remote per vecka
• Start: Början av mars (eventuellt möjligt med tidigare start)
• Omfattning: Heltid, initialt till slutet av september med chans till förlängning
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116473". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9658141