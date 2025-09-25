Redovisningsekonomer till välrenommerat internationellt bolag
2025-09-25
Är du en ambitiös och analytisk redovisningsekonom som vill utvecklas i en dynamisk och internationell miljö? Nu söker vi redovisningsekonomer till vår kund med placeringsort i Stockholm.Publiceringsdatum2025-09-25Om tjänsten
Som redovisningsekonom hos vår kund kommer du att vara en del av en global organisation där du får arbeta med redovisningsfrågor och bidra till att skapa långsiktigt värde för deras kunder. Du kommer att arbeta nära våra erfarna konsulter och experter, och ha möjlighet att växa både professionellt och personligt.
Du kommer att ha en nyckelroll i att säkerställa korrekt redovisning och rapportering samt driva utveckling av effektiva ekonomiprocesser. Vår kund erbjuder en inspirerande arbetsmiljö där du får utmaningar och möjligheten att arbeta med några av de främsta företagen i Sverige och globalt.
I din roll som redovisningsekonom kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Löpande bokföring och avstämningar
• Hantering av kund- och leverantörsreskontra
• Moms- och skatteredovisning
• Månads- och årsbokslut enligt K3, IFRS och andra regelverk
• Likviditetsprognoser och betalningar
• Rapportering och analys av finansiella nyckeltal
• Medverkan i budget- och prognosarbete
• Kontakt med revisorer, myndigheter och kunder
Tjänsten som redovisningsekonom är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Arbetet sker med utgångspunkt på vår kunds kontor i Göteborg med möjlighet till hybridarbete enligt överenskommelse med kund.
Om dig
Vi söker dig som har en examen från högskola eller universitet med inriktning ekonomi samt minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har god erfarenhet av K3 och IFRS samt en analytisk förmåga och ett affärsorienterat mindset.
Som person är du strukturerad, engagerad och har en stark vilja att utvecklas. Du trivs i en snabbrörlig och utmanande miljö där du får arbeta både självständigt och i team. Kundföretaget värdesätter innovation, samarbete och en stark drivkraft att leverera hög kvalitet till sina kunder.
Viktigt för tjänsten är:
• Examen från högskola eller universitet med inriktning ekonomi
• Minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisning-och bokslutsarbete
• God erfarenhet av K3
• God erfarenhet av IFRS och regelverk
• Goda kunskaper i Excel och Powerpoint
• Flytande i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande för tjänsten är:
• Erfarenhet av koncernredovisning
• Erfarenhet av större ERP-system som exempelvis SAP
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Kontakta ansvarig rekryterare:
Maja Svensson via maja.svensson@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Ansökan sker via vår hemsida. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post enligt GDPR.
