Redovisningsekonomer till höstens konsultuppdrag i Malmö!
Amendo Bemanning & Rekrytering AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö Visa alla redovisningsekonomjobb i Malmö
2025-08-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Amendo Bemanning & Rekrytering AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige
Är du en trygg och självgående redovisningsekonom som trivs med att arbeta brett inom ekonomi? Vill du ha en roll där du får ta fullt ansvar för både den löpande redovisningen och bokslutsarbetet? Då kan det här vara rollen för dig! Vi ser gärna att du kan starta uppdraget direkt och det är meriterande om du arbetat som konsult tidigare.
Om rollenVi söker nu redovisningsekonomer för konsultuppdrag till våra kunder som självständigt kan driva hela redovisningsprocessen från ax till limpa. Rollen innebär ett helhetsansvar där du både arbetar operativt med den dagliga bokföringen och tar ansvar för månads- och årsbokslut.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Löpande bokföring och avstämningar
• Månads, kvartals och årsbokslut
• Moms och skattedeklarationer
• Kontoavstämningar och rapportering
• Stöd till organisationen i ekonomiska frågor.
• Kontakt med revisorer och myndigheter
• Behjälplig i övriga uppgifter på en ekonomiavdelning
Vi söker dig om har:
• Flera års erfarenhet av redovisning och bokslutsarbete
• Någon form av eftergymnasial utbildning inom redovisning.
• God förståelse för redovisningsprinciper och regelverk.
• Förmågan att arbeta självständigt, strukturerat och noggrant.
• God systemvana och erfarenhet från bl a Fortnox, Wisma mm.
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Vad får du hos som konsult.
Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får en trygg, hållbar och kompetensdriven arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du tilldelas även en branschkunnig Talent Consultant Manager på Amendo som du som konsult alltid kan vända dig till. Vidare ser vi också till att du får en såväl spännande som långsiktig utveckling i din konsultroll.
Som konsult hos oss på Amendo får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag, men även ta del av såväl deals som rabatter på tjänster och varor som vi tror skapar mervärde i livet - såsom hjälp i hemmet, träningsaktiviteter och upplevelser. Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden. Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Heléne Hansson, helene.hansson@amendo.se
Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Amendo Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556616-8687), http://www.amendo.se Arbetsplats
Amendo Kontakt
Heléne Hansson helene.hansson@amendo.se 072-716 81 82 Jobbnummer
9477338