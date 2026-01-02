Redovisningsekonom till Verdis huvudkontor
Verdis AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-01-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Verdis AB i Stockholm
, Lidingö
, Danderyd
, Järfälla
, Täby
eller i hela Sverige
Lockas du av en bred och utvecklande redovisningsroll där du får vara med och bidra till att ekonomiska processer fungerar smidigt och professionellt? Vill du bli en del av ett engagerat team där struktur, kvalitet och samarbete står i fokus? Då kan tjänsten som redovisningsekonom hos oss på Verdis vara nästa steg för dig!
Verdis är en ledande aktör inom avfallsbranschen och vi ansvarar för att leverera högkvalitativa tjänster till våra uppdragsgivare. Vi är stolta över vårt engagemang för att upprätthålla miljövänliga lösningar, och att främja en hållbar framtid genom att hantera avfall på ett ansvarsfullt sätt. Vi söker nu en engagerad redovisningsekonom till vår ekonomiavdelning vid huvudkontoret i Älvsjö. Publiceringsdatum2026-01-02Om tjänsten
Hos Verdis får du chansen att bli en del av ett företag som aktivt bidrar till en hållbar framtid, och som redovisningsekonom hos oss väntar en varierande roll med stort eget ansvar. På vårt huvudkontor arbetar vi som ett sammansvetsat team - vi satsar hårt på att nå våra mål och ser till att ha roligt på vägen.
Du rapporterar till ekonomichefen och arbetar tätt tillsammans med övriga medarbetare i teamet. Du ansvarar för en rad uppgifter som är viktiga för verksamheten och säkerställer att våra ekonomiska processer håller hög kvalitet, är korrekta och följer gällande lagstiftning och interna rutiner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden är:
Löpande redovisning och rapportering:
- Löpande bokföring, månads- och årsbokslut samt avstämning av balanskonton
- Ansvar för anläggningsreskontran, inklusive uppläggning, utrangering och avskrivningar
- Medhjälplig vid hantering av kund- och leverantörsfakturor
- Framtagande av cashflowrapporter
- Framtagande av inkomstdeklarationer och årsredovisningar
- Rapportering av moms- och arbetsgivaravgifter till Skatteverket
System- och bankhantering:
- Säkerställande av korrekta banktransaktioner och övervakning av likviditet på bolagets bankkonton
- Administratör för, samt kontakt med, externa leverantörer som Visma och Exsitec
Utveckling och kvalitetssäkring:
- Aktivt deltagande i budgetprocesser och revisioner
- Dokumentation och effektivisering av ekonomiska processer enligt företagets rutiner
- Säkerställande av att kontoplan och kostnadsställen är uppdaterade och används korrekt
Vem är du?Vi söker dig som har en relevant utbildning inom ekonomi eller redovisning, tillsammans med erfarenhet av löpande bokföring, avstämningar och rapportering. Du har förmodligen arbetat i ett eller flera ekonomisystem och du har ett strukturerat och metodiskt arbetssätt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du brinner för redovisning, känner dig säker i att hantera ekonomiska processer och att ditt arbete genomsyras av hög noggrannhet. Dessutom är god samarbetsförmåga avgörande för att både trivas och utvecklas i rollen.
Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder en arbetsmiljö där samarbete, tydlighet och engagemang är i fokus, och där du får möjlighet att växa i din roll och ta stort eget ansvar. Du blir placerad i våra nya fina lokaler på huvudkontoret i Älvsjö.
Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan ske innan sista ansökningsdag. Ansökan sker via vår hemsida, https://www.verdis.se/sv/arbeta-hos-oss/
eller genom att klicka på "Ansök nu". Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Har du frågor om tjänsten går det bra att kontakta ansokan@verdis.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi är en ledande aktör inom miljöbranschen som arbetar med insamling och transport av avfall. Vår ambition är att alltid leverera hållbara lösningar och bidra till ett grönare samhälle. Med våra tjänster når vi ut till ungefär 1,5 miljoner människor i ett trettiotal kommuner i Sverige.
Våra medarbetare spelar en avgörande roll i vår framgång - varje dag bidrar de med sitt engagemang, sin kunskap och sitt starka driv för att skapa hållbara förbättringar. Hos oss är arbetskulturen präglad av samarbete, innovation och en gemensam strävan efter en grönare framtid.
Vill du bli en del av vårt team och bidra till en hållbar utveckling? Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Verdis AB
(org.nr 556749-8026), https://www.verdis.se/ Arbetsplats
Verdis Jobbnummer
9667400