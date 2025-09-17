Redovisningsekonom till växande byggbolag
SJR in Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-09-17
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos SJR in Sweden AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
SJR söker nu för kunds räkning en redovisningsekonom som vill vara med på en spännande tillväxtresa. Uppdraget är på heltid och du blir anställd som konsult hos SJR de första 6 månaderna, med målsättningen att därefter gå över i anställning hos kunden. Kontoret är idag beläget i Kungsbacka men kommer under nästa år att flytta närmare Göteborg. Start är tänkt till januari.Publiceringsdatum2025-09-17Om tjänsten
I rollen som redovisningsekonom kommer du arbeta tätt med ekonomiansvarig och ta ett helhetsansvar för bolagets redovisning och bidra med struktur och utveckling i en växande verksamhet.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
• Kund- och leverantörsreskontra
• Löpande bokföring
• Lönehantering
• Moms- och skattedeklarationer
• Upprättande av årsbokslut
• Projektredovisning och rapportering i samarbete med ekonomiansvarig
• Effektivisering och digitalisering av processer, samt att driva förbättringsinitiativ framåt
Du arbetar i systemen Fortnox, Visma Lön och Next.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har 3-5 års erfarenhet inom redovisning och känner dig trygg med att självständigt upprätta bokslut. Erfarenhet av byggbranschen eller projektredovisning är meriterande, men inget krav - det viktigaste är att du har viljan och förmågan att lära dig.
Som person är du prestigelös, nyfiken och utvecklingsorienterad. Du har skinn på näsan, är tydlig i din kommunikation och trivs med att arbeta i en miljö där mycket händer och där strukturer fortfarande byggs upp. Du ser positivt på digitalisering och nya arbetssätt, och vill vara en del av ett företag med stark entreprenörsanda och höga tillväxtmål.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors eller Frida Dalevik. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2024/12/SJR-konsult-annons-20.jpg Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1519". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980), http://www.sjr.se/ Jobbnummer
9514083