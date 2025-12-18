Redovisningsekonom till växande bolag - Hyrrekrytering

2025-12-18


Vi söker en redovisningsekonom till ett växande bolag i Eskilstuna för en hyrrekrytering. Under de första sex månaderna är du anställd som konsult via Newr, med ambitionen att därefter gå över i en anställning direkt hos kunden. Du blir en del av ett ekonomiteam om fem personer och rapporterar till Finance Manager. I rollen arbetar du tätt tillsammans med kollegorna och bidrar till hög kvalitet i redovisningen, god regelefterlevnad och effektiva ekonomiprocesser i en organisation under tillväxt. Önskad start är i mitten/slutet av januari.

Publiceringsdatum
2025-12-18

Dina arbetsuppgifter
I rollen ingår bland annat att:

Löpande redovisning och ansvar för huvudboken

Säkerställa regelefterlevnad - lagar, regler, redovisningsstandarder

Finansiell rapportering

Skatterelaterade frågor

Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och trivs i en miljö som präglas av förändring och utveckling.
Du har ett analytiskt förhållningssätt, kan hantera flera parallella arbetsuppgifter och samarbetar gärna med andra. Samtidigt är du kommunikativ, relationsskapande och bidrar till en positiv arbetsmiljö.

Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:

Eftergymnasial utbildning inom ekonomi

Flerårig arbetslivserfarenhet inom ekonomi

Mycket goda kunskaper i svenska och engelska

Goda systemkunskaper (Meriterande med SAP)

Erfarenhet från internationell koncern är meriterande

Välkommen med ansökan!
Frågor besvaras på: oskar.windolf@newr.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-06
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://newr.se

Arbetsplats
Newr

Kontakt
Mats Gerdin
mats.gerdin@newr.se
+46720131310

Jobbnummer
9653641

