Redovisningsekonom till växande bolag - Hyrrekrytering

2025-12-18
Vi söker en redovisningsekonom till ett växande bolag i Eskilstuna för en hyrrekrytering. Under de första sex månaderna är du anställd som konsult via Newr, med ambitionen att därefter gå över i en anställning direkt hos kunden. Du blir en del av ett ekonomiteam om fem personer och rapporterar till Finance Manager. I rollen arbetar du tätt tillsammans med kollegorna och bidrar till hög kvalitet i redovisningen, god regelefterlevnad och effektiva ekonomiprocesser i en organisation under tillväxt. Önskad start är i mitten/slutet av januari.
I rollen ingår bland annat att:
Löpande redovisning och ansvar för huvudboken
Säkerställa regelefterlevnad - lagar, regler, redovisningsstandarder
Finansiell rapportering
Skatterelaterade frågor
Vem är du?
Du är noggrann, strukturerad och trivs i en miljö som präglas av förändring och utveckling.
Du har ett analytiskt förhållningssätt, kan hantera flera parallella arbetsuppgifter och samarbetar gärna med andra. Samtidigt är du kommunikativ, relationsskapande och bidrar till en positiv arbetsmiljö.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi
Flerårig arbetslivserfarenhet inom ekonomi
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Goda systemkunskaper (Meriterande med SAP)
Erfarenhet från internationell koncern är meriterande
