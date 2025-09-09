Redovisningsekonom till Västanfors Västervåla församling och dess koncern
Vill du arbeta med ekonomi i en verksamhet som är både bred och samhällsnära? Hos Västanfors Västervåla församling får du arbeta med ekonomi i en verksamhet som spänner över allt från friskola och vårdcentral till hotell och juridik - och där varje dag bjuder på nya perspektiv.
Vi är en organisation som växer, förändras och vågar tänka nytt. Hos oss får du vara med och påverka, ta ansvar och utvecklas tillsammans med kollegor som gillar att samarbeta och som tror på det vi gör.
Vad du kommer att göra
Du blir en viktig del av vårt ekonomiteam och arbetar nära ekonomichefen. Rollen är bred och varierad - du hanterar allt från löpande bokföring och löner till bokslut, budget och årsredovisningar. Du får arbeta med koncernens nio bolag och vara med där det händer, inte bara bakom kulisserna.
Vem vi tror att du är
Du är noggrann, lösningsorienterad och gillar att ha koll. Du trivs när du får ta ansvar, samarbeta och bidra till förbättringar. Du har erfarenhet av ekonomi och redovisning - kanske från flera olika branscher - och är van vid att arbeta självständigt men också nära andra.
Om Västanfors Västervåla församling/anställningen
Församlingen bedriver, utöver traditionell kyrklig verksamhet, även friskola, förskola och konferensverksamhet. I koncernen ingår även bolag inom vård, juridik, hotell, begravning och behandling - vilket gör arbetet både varierat och utvecklande. Mer info finner du här: https://vastanfors.svenskakyrkan.se/
Tjänsten som Redovisningsekonom är en anställning direkt hos vår kund Västanfors Västervåla församling. Tjänsten är på heltid och en tillsvidareanställning som kan komma att inledas med 6 månaders provanställning. Vi förutsätter att du är medlem i Svenska kyrkan.
Kontaktuppgifter/Ansökan
Registrera din ansökan via länken senast 2025-09-28. Bifoga CV som beskriver utbildning och erfarenhet samt ett personligt brev. Vi behandlar ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten före sista ansökningsdag.
Har du frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anders Ericsson via anders.ericsson@adecco.se
.
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
