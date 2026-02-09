Redovisningsekonom till vår kund i Stockholm - deltid
Redovisningsekonom till vår kund i Stockholm - deltid.
Vi söker en självgående och driven redovisningsekonom för en roll på 80% hos vår kund i Stockholm. Uppdraget är på hyrköp, vilket innebär att du arbetar som konsult via Andara Group med möjlighet till övergång till kund efter överenskommen period.
Om uppdraget
Som redovisningsekonom blir du en viktig del av i företaget och ansvarar för löpande redovisning, bokslutsarbete, löner, momsredovisning och fakturahantering. Du kommer arbeta nära CEO för att säkerställa korrekt bokföring och rapportering.
Vi ser också att du kan vara behjälplig i flödesanalyser, produktionskostandskontroll och finansieringsunderlag.
Huvudsakliga ansvarsområden
Löpande bokföring i enlighet med gällande regelverk och rutiner.
Bokslutsarbete och avstämningar.
Fakturering och leverantörsreskontra.
Skatte- och momsredovisning, inklusive periodiseringar och rapportering.
Utveckla och förbättra interna processer och rutiner för effektivitet och kontroll.
Lönehantering.
Vem är du?
Vi söker dig som har relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi och minst 10 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har dessutom:
• Goda kunskaper i löpande redovisning, controlling och bokslutsrutiner.
• Erfarenhet av ekonomisystem, gärna Fortnox.
• Stark noggrannhet och förmåga att arbeta strukturerat och självständigt.
• Förmåga att prioritera och leverera enligt deadlines.
• God kommunikativ förmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.
Vad erbjuds
Uppdraget är en deltidstjänst med möjlighet till flexibel arbetstid och möjlighet att arbeta på distans. Du blir en del av en engagerad arbetsplats där utveckling prioriteras.
Ansökan och kontakt
Andara Group ansvarar för rekryteringsprocessen, kontakta ansvarig Rekryterare Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
