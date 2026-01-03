Redovisningsekonom till väletablerad redovisningsbyrå
Comred AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-01-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Comred AB i Stockholm
Comred är en redovisningsbyrå i Stockholm som erbjuder en mångfald ekonomiska och juridiska tjänster. Företaget grundades år 2001 och idag är vi åtta medarbetare med lite olika specialiteter. Vi utför löpande redovisning, håller i faktureringen och lönerna. Vi sköter också deklarationer, bolagsärenden och upprättar bokslutsrapporter vid behov. Många kunder säger att det är just vårt helhetsgrepp som gör att de stannar kvar hos Comred år efter år. De släpper de ekonomiska frågorna till en trygg samarbetspartner och kan istället koncentrera sig på sin kärnverksamhet.
Vi arbetar främst digitalt och man kan även arbeta på distans vid behov.
Vi ser gärna att du har minst ett års erfarenhet av bokföring/bokslut och ekonomisk utbildning från yrkesutbildning eller högskola. Det är viktigt med god kommunikationsförmåga, både i tal och skrift. Som redovisningsekonom har du kontakt med ett flertal kunder och därför är det viktigt att du som person är strukturerad, driven och har en vilja att skapa och bibehålla långsiktiga relationer. Du har lätt för att samarbeta i team och du trivs med att arbeta i ett högt tempo med eget ansvar. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har erfarenhet inom redovisning och vill komma till en arbetsplats där man kan växa med företaget. Tillväxtmöjligheterna är stora och bolaget är i en spännande tillväxtfas. Du gillar ansvar och vidareutveckling. Arbetet utförs på vårt fina kontor vid Telefonplan.
Tjänsten hos oss innebär självständiga arbetsuppgifter så som exempelvis:
• Löpande redovisning
• Löner
• Skattedeklarationer
• Avstämningar
• Månads- och årsbokslut
• Årsredovisningar
• Deklarationsarbete
• Och övriga förekommande arbetsuppgifter på en redovisningsbyrå
Det är meriterande om du kan Fortnox och Visma lön.
#Jobbjustnu# Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02
E-post: info@comred.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comred AB
(org.nr 556606-1361), http://www.comred.se
Radiusbacken 33 (visa karta
)
126 29 HÄGERSTEN Kontakt
Auktoriserad revisor
Ghassan Suleiman info@comred.se Jobbnummer
9668223