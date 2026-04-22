Redovisningsekonom till Svenska Kyrkan i Södertälje
Är du en erfaren redovisningsekonom som vill ta ett brett ansvar i en organisation med betydelse för många människor? Svenska kyrkan i Södertälje söker nu en redovisningsekonom för ett vikariat i ca 12-18 månader, en roll som kombinerar löpande redovisning med kvalificerat ekonomiarbete i en verksamhet med flera enheter och ett tydligt samhällsuppdrag.Publiceringsdatum2026-04-22Dina arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsekonom arbetar du brett inom ekonomi och ansvarar för flera parallella verksamheter och enheter. Du ingår i en ekonomigrupp om fyra personer som både ger internt stöd och levererar ekonomitjänster till andra organisationer.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Löpande redovisning
Budgetarbete och prognoser
Upprättande av månads-, tertial- och årsbokslut
Framtagande av årsredovisningar
Ekonomisk uppföljning, analys och rapportering
Att vara ett ekonomiskt stöd till chefer och verksamhetsansvariga
Hantering av flera parallella uppdrag
En mindre del av rollen omfattar även arbete kopplat till löneadministration i nära samarbete med HR, såsom:
Stöd till chefer i lönerelaterade frågor
Säkerställande av korrekta och kompletta löneunderlag
Kontakt med extern lönefunktion
Om dig
Vi söker dig som har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet
Flera års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete
God vana av budget, prognos, bokslut och årsredovisning
Erfarenhet av att arbeta självständigt med flera resultatenheter eller kunder
God vana inom ekonomisystem samt Excel och MS Office 365
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Starkt meriterande är om du har erfarenhet från Svenska Kyrkan eller politisk styrd organisation så som kommun, region eller annan offentlig verksamhet.
Som person är du strukturerad, analytisk och lösningsorienterad. Du trivs i en roll med många kontaktytor, är kommunikativ och pedagogisk i dialog med chefer och kollegor utan ekonomibakgrund. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du erbjuds
Du erbjuds en bred och ansvarsfull roll med stor variation i arbetsuppgifterna, där du får ta ett helhetsgrepp om redovisningsarbetet och bidra med din specialistkompetens i det dagliga arbetet. Du blir en del av en stabil och professionell arbetsmiljö med engagerade och kunniga kollegor, där samarbete och gemensamt ansvar står i fokus.
Tjänsten är ett vikariat på cirka 12-18 månader på heltid (100 %) med start omgående och placering i Södertälje. Rollen ger dig möjlighet att arbeta i en samhällsviktig organisation med ett tydligt uppdrag och verksamhet som gör skillnad för många människor.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Fredrik Svensson på fredrik.svensson@jurek.se
för mer information.
Välkommen med din ansökan redan idag!
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7595920-1959654". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
https://jobb.jurek.se
Södertälje stadshus
)
151 89 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
