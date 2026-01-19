Redovisningsekonom till stort bolag i Norrköping
Vår kund i Norrköping behöver tillfälligt stärka upp sitt ekonomiteam med en självständig och duktig redovisningsekonom. Uppdraget är tänkt att starta omgående och pågå ca 4-6 månader. Du arbetar i huvudsak på plats hos kunden på deras kontor i Norrköping. Uppdraget är på heltid.Publiceringsdatum2026-01-19Om tjänsten
I denna roll arbetar du med bl a;
• Kund- och leverantörsreskontra
• Löpande redovisning
• Rapportering av moms och intrastat
• Månads- och årsbokslut
• Avstämningar och koncernrapportering.
• Behjälplig i arbete i samband med årsbokslut - underlag till årsredovisning, kontakt med revisorer etc.
Lämplig bakgrund
För att kunna axla uppdraget på ett effektivt sätt har du arbetat självständigt med liknande arbetsuppgifter tidigare. Du har erfarenhet från flertalet system och van att arbeta lösningsorienterad och ta egna initiativ. Du pratar och skriver svenska och engelska obehindrat.Dina personliga egenskaper
Som person är du driven, van att snabbt komma in i nya arbetsuppgifter och kommunikativ. Du har ett prestigelöst förhållningssätt och gillar att vara del av ett team.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Rebecca Persson på rebecca.persson@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2026-01-26.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
