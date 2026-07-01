Redovisningsekonom till Storfors Plåtslageri AB
Storfors Plåtslageri Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Piteå Visa alla redovisningsekonomjobb i Piteå
2026-07-01
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Vill du arbeta i ett företag där du får ta ett stort eget ansvar och vara en viktig del av verksamhetens utveckling? Nu söker vi en engagerad och strukturerad redovisningsekonom som vill bidra till ekonomifunktionen hos Storfors Plåt.
OM TJÄNSTEN
Som redovisningsekonom hos oss har du en bred och varierad roll där du ansvarar för både den löpande redovisningen och ekonomisk uppföljning och administration. Du arbetar nära VD, affärschef, projektchef och projektledare och blir en viktig stödfunktion för hela verksamheten.
Hos oss får du möjlighet att arbeta självständigt samtidigt som du ingår i ett engagerat team där samarbete och utveckling står i fokus.
HUVUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER
I rollen kommer du bland annat att arbeta med:
• Löpande bokföring och ekonomiadministration
• Leverantörsfakturor samt kund- och leverantörsreskontra
• Månadsbokslut och rapportering
• Budget, prognoser och ekonomiska uppföljningar
• Administration av ekonomi och adminsystem
• Ekonomiskt stöd till organisationen och hantering av löpande ekonomifrågor
• Assisterar i löneadministrationen genom att förbereda underlag inför lönekörning samt besvara lönerelaterade frågor.
Du kommer även att bidra till att utveckla våra arbetssätt, följa upp rutiner samt dela kunskap med kollegor och introducera nya medarbetare vid behov.
VEM ÄR DU?
Du har utbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet inom redovisning och ekonomiadministration. Du är van att arbeta självständigt och ta eget ansvar och är analytisk, noggrann och strukturerad. Du har god samarbetsförmåga och trivs med många kontaktytor. Du har god datorvana och erfarenhet av ekonomisystem.
Om du har erfarenhet av projektredovisning eller koncernredovisning är det meriterande.
Som person tror vi att du är en positiv och lösningsorienterad person. Du har hög integritet och hanterar konfidentiell information med stor respekt. Du är lyhörd, serviceinriktad och bidrar till ett gott samarbete både internt och externt.
VAD KAN VI ERBJUDA DIG?
Hos oss blir du en del av ett stabilt och växande företag där kvalitet, samarbete och utveckling står i centrum. Vi erbjuder en varierad tjänst med stort eget ansvar och möjlighet att påverka både ditt arbete och verksamhetens fortsatta utveckling.
OM STORFORS PLÅT
Storfors Plåt AB är ett norrländskt installations och plåtslageriföretag som startades år 1969. Vi är idag cirka 90 medarbetare med verksamhet i Piteå, Luleå, Skellefteå, Umeå, Lycksele och Arvidsjaur. Sedan 2023 är Storfors Plåt en del av Comfortkedjan, en av Sveriges största installationskedjor inom VVS, ventilation, el och energioptimering.
ANSÖKAN
Placering: Piteå
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Lön: Enligt överenskommelse
Ansök senast: Snarast! Urval sker löpande och tjänsten tillsätts så snart vi hittar rätt kandidat.
Maila ditt CV och personliga brev till:Niclas.Almquist@outlook.com
Tjänsten tillsätts löpande och vi kommer att avsluta ansökan när vi hittat rätt kandidat. Tveka inte att skicka in din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post
E-post: niclas.almquist@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Storfors Plåtslageri Aktiebolag
(org.nr 556084-9795)
Backevägen 61 (visa karta
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941 47 PITEÅ Arbetsplats
Storfors Plåtslageri AB Kontakt
Affärschef
Jessica Engström jessica.engstrom@storforsplat.se 0703000001 Jobbnummer
9987226