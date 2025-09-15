Redovisningsekonom till storbank i Solna
2025-09-15
Är du en strukturerad och lösningsorienterad Redovisningsekonom med öga för detaljer och 1-2 års erfarenhet? SJR tillsätter nu en Redovisningsekonom till storbank med kontor i Solna. Detta är ett konsultuppdrag med anställning hos SJR, med start omgående och 12 månader framåt.Publiceringsdatum2025-09-15Om tjänsten
Rollen som redovisningsekonom är central för att säkerställa att redovisningsprocesserna fungerar smidigt och korrekt, från dagliga och veckovisa bokföringsposter till månatliga avstämningar och uppföljningar. En betydande del av arbetet innebär hantering av kortreskontraleveranser till Unit 4/Agresso, administration av relaterade bankkonton, dagliga avstämningar samt övrig redovisning. Med höga transaktionsvolymer och strikta deadlines spelar din insats en avgörande roll för att upprätthålla kvaliteten och effektiviteten i teamets arbete.
Ansvarsområden
• Löpande bokföring och finansiell rapportering
• Hantering av bankkonton och leverans av kortreskontra till Agresso
• Månadsbokslut
• Genomföra avstämningar och uppföljningar
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som har en universitetsexamen eller yrkeshögskoleutbildning inom ett relevant område och 1-2 års erfarenhet som Redovisningsekonom. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift och har goda kunskaper i Officepaketet, med särskilt fokus på Excel. Erfarenhet av Unit4/Agresso samt arbete inom bank- eller finansbranschen är meriterande.Dina personliga egenskaper
Som person är du noggrann, strukturerad och lösningsfokuserad. Du har en god samarbetsförmåga och bidrar aktivt till en positiv teamkänsla. Du är kommunikativ och trivs med att ha många kontaktytor. Du uppskattar att arbeta organiserat, kan skapa tydlighet och har förmågan att både se detaljer och helheten i ditt arbete.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Talent Atena Kamaliha. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-10-14.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
