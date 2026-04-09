Redovisningsekonom till Steelwrist i Rosersberg
2026-04-09
Är du en trygg redovisningsekonom som trivs internationellt? Har du erfarenhet av Monitor och vill ha helhetsansvar för fyra bolag? Då är det dig vi söker för detta spännande konsultuppdrag hos Steelwrist!Publiceringsdatum2026-04-09Om tjänsten
Steelwrist är en global marknadsledare inom tiltrotatorer och snabbfästen för grävmaskiner. Just nu befinner de sig i en kraftig tillväxtfas och behöver förstärka sin ekonomifunktion med en skicklig konsult. Som redovisningsekonom hos Steelwrist får du en nyckelroll i att säkerställa hög kvalitet i de finansiella processerna och vara en drivande kraft i att utveckla rutiner för framtiden.
I rollen kommer du ha ett helhetsansvar för redovisningen i fyra av koncernens bolag. Fokus ligger på att leverera noggrannhet och struktur i en miljö med högt tempo. Vi söker dig som snabbt kan sätta sig in i nya verksamheter och som trivs med att leverera kvalitet från dag ett. För att passa tror vi att du är en strukturerad och självgående lagspelare med sinne för detaljer. Du tar stort ägandeskap för dina leveranser och trivs i en prestigelös miljö där samarbete är centralt.
Uppdraget förväntas starta omgående förväntas bli långsiktigt. Du kommer att vara arbeta kontorstider på det moderna huvudkontoret i Rosersberg.Dina arbetsuppgifter
Bolagsansvar: Självständigt ansvar för löpande bokföring och redovisning för fyra bolag
Bokslutsarbete: Genomförande av månads-, kvartals- och årsbokslut
Analys & avstämning: Kontoavstämningar, analyser samt moms- och skattedeklarationer
Internationell samverkan: Daglig kontakt med både svenska och internationella kollegor i ekonomifrågor
Processutveckling: Aktivt bidra till att effektivisera och förbättra befintliga rutiner
Rapportering: Stödja organisationen med beslutsunderlag och uppföljning
Vi söker dig som
Har minst 4 års erfarenhet som redovisningsekonom
Har både god systemkunskap och ett starkt systemintresse
Har god förmåga att hantera betalningar
Har mycket goda kunskaper i Excel
Tidigare har haft bolagsansvar i en global organisation
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
Kunskap om systemet Monitor (ERP)
Erfarenhet från tillverkningsindustrin
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam & stresstolerant
Social & ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B2VO5T". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
