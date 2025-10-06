Redovisningsekonom till statlig myndighet i Stockholm
Är du redovisningsekonom med erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete? Vill du arbeta stöttande och rådgivande? Då har vi en möjlighet till dig!
Nu söker vi en junior redovisningsekonom till uppdrag på statlig myndighet i Stockholm.
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete där vi på Novare Bemanning erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige. Just nu söker vi en junior redovisningsekonom till uppdrag på statlig myndighet i Stockholm.
Myndigheten är just nu i behov av att förstärka deras ekonomifunktion inom redovisningsområdet under en period. Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av att agera stöttande och rådgivande till dina kollegor, chefer och andra medarbetare. Dessutom innebär uppdraget arbete med budget, prognos och kalkyler. I rollen ingår det även att vara med och bidra till ekonomifunktionens utveckling.
Till denna roll söker vi dig som är ansvarstagande och serviceinriktad. Du har lätt för att arbeta i grupp och har ett professionellt förhållningssätt.
Krav för tjänsten
Gymnasieexamen samt minst fem (5) års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete
Alternativt, högskoleexamen eller likvärdig utbildning samt minst ett (1) års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Goda kunskaper i Raindance alt. annat redovisningssystem ex. U4 Agresso.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på heltid med start omgående och pågår fram till januari 2026. Placeringsort är hos myndigheten i Stockholm.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2025-10-09. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR. Om du däremot har frågor eller funderingar kring tjänsten så får du gärna kontakta Miranda Nilsson på miranda.nilsson@novare.se
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Novare Bemanning bygger karriärer och stöttar organisationer. Vi är ett personligt och samhällsengagerat bolag som erbjuder interims och bemanningstjänster till både den offentliga och privata sektorn. Tillsammans med oss bidrar du till ett hållbart arbetsliv. Vi tar personlig utveckling till en helt ny nivå och är en unik arbetsgivare i branschen.
När du arbetar som konsult ute på uppdrag hos våra kunder kommer du att ha ett nära samarbete med din konsultchef. Du kommer att ha regelbundna avstämningar utifrån en aktiv feedback-kultur där du utvecklar ditt självledarskap och de verktyg som du behöver för att nå ditt önskade mål. Det finns även möjlighet för dig som interimskonsult som har eget bolag att vara underkonsult och fakturera oss för arbetad tid.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Serviceföretag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2014 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
