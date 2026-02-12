Redovisningsekonom till S:t Eriks i Staffanstorp!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Redovisningsekonomjobb / Staffanstorp Visa alla redovisningsekonomjobb i Staffanstorp
2026-02-12
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Staffanstorp
, Lund
, Burlöv
, Lomma
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta brett med redovisning och ansvara för flera bolag i en stabil koncern? Nu söker vi en redovisningsekonom till S:t Eriks Shared Service Center i Staffanstorp. Tjänsten är en direktrekrytering till S:t Eriks.
S:t Eriks AB ingår i S:t Eriks Group som är en ledande svensk tillverkare och leverantör av betong- och naturstensprodukter till entreprenörer och återförsäljare på den nordiska marknaden för infrastruktur, bygg och landskapsarkitektur. Koncernen har cirka 550 medarbetare vid fabriker och kontor över hela Sverige och en årsomsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. I koncernen ingår företagen S:t Eriks, Gunnar Prefab, Isolergrund, Nordskiffer, Stenentreprenader samt Vinninga Cement. S:t Eriks Group är en del av Volati.
I rollen som redovisningsekonom jobbar du i en grupp med 6 ekonomer och du får självständigt ansvar för ett antal bolag och arbetar med hela redovisningsflödet. Du förväntas ta ägandeskap för dina bolag och säkerställa att rapportering och bokslut håller hög kvalitet.Publiceringsdatum2026-02-12Dina arbetsuppgifter
Löpande redovisning och kontoavstämningar
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Deklarationer och momsredovisning
Upprättande av årsredovisning
Rapportering och samarbete med controllers
Delta i förbättringsarbete och stötta inom övriga ekonomirelaterade frågor vid behov
Vi på StudentConsulting hanterar rekryteringsprocessen, men du blir direkt anställd hos S:t Eriks. Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Placeringsort är Staffanstorp.
DETTA SÖKER VI
Erfarenhet av självständigt redovisningsarbete från byrå eller bolag samt trygghet i bokslut och deklaration.
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Vana av att arbeta i affärssystem och god IT-förståelse. Erfarenhet av Business Central är meriterande
Erfarenhet från tillverkande bolag och förståelse för exempelvis lagervärdering är meriterande
Flytande svenska i tal och skrift samt god förståelse för engelska
Som person är du strukturerad, ansvarstagande och trivs med att arbeta självständigt. Du är samtidigt samarbetsvillig, social och vill utvecklas i din roll.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag! Urval och intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Industrivägen 4 (visa karta
)
245 34 STAFFANSTORP Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Kristina Cosic kristina.cosic@studentconsulting.com Jobbnummer
9739945