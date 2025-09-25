Redovisningsekonom till spännande uppdrag i Stockholm
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-09-25Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Vi har lång erfarenhet från rekrytering - och bemanningsbranschen och vi vet hur viktigt det är med lokal närvaro. Vårt varumärke kännetecknas av ett högt personligt engagemang på alla nivåer - i relationen med våra kunder, kandidater och i relationen med våra konsulter. Vi vill med hög kompetens, ett genuint engagemang och prestigelöst arbetssätt smitta vår omgivning med positiv energi och inspiration och upplevas som en mötesplats dit företag och människor vänder sig när de vill ta nästa steg i utvecklingen. Clockwork finns i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seArbetsuppgifter
Är du en noggrann och engagerad redovisningsekonom som vill ta nästa steg i karriären? Vi på Clockwork söker nu dig som vill bli en viktig del av vår kunds ekonomiavdelning i Stockholm. Här får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, utveckla dina kunskaper och bidra med din kompetens i en spännande miljö.
I rollen som redovisningsekonom får du ett brett och varierat ansvar. Du arbetar i olika ekonomisystem och hanterar löpande redovisning och bokföring, såsom kund- och leverantörsreskontra samt kassa- och bankavstämningar. Du kan även komma att ta fram rapporter, analysera resultat och delta i arbetet kring bokslut, periodsavslut och budgetuppföljning. Din vardag kan dessutom innehålla avstämningar, felsökningar och olika typer av kontroller - perfekt för dig som gillar att arbeta strukturerat och lösningsorienterat.
Hos vår kund får du en roll där du gör skillnad och får möjlighet att utvecklas. Uppdragets omfattning och arbetstider anpassas efter kundens behov - och du har chansen att komma igång redan nu.Profil
Vi tror att du har några års erfarenhet av arbete inom ekonomi och redovisning, gärna kombinerat med en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande kunskaper. Du har en god förståelse för ekonomiska samband och drivs av att analysera, hitta förbättringar och skapa struktur.
Du är trygg i Officepaketet och har gärna erfarenhet av något bokföringssystem - skriv gärna i din ansökan om du arbetat i exempelvis U4 Agresso, Raindance eller liknande.
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, självgående och har ett öga för detaljer. Du gillar att arbeta administrativt och lämnar inget åt slumpen. Samtidigt har du en serviceinriktad inställning och bidrar med energi och engagemang i teamet.
I rollen kommer du även att ha internationella kontaktytor, vilket innebär att du behöver kunna uttrycka dig väl på både svenska och engelska. Har du dessutom erfarenhet av statlig redovisning är det starkt meriterande.Så ansöker du
Är du den vi söker? Vi ser fram emot att läsa din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, vilket innebär att vi kallar in kandidater till intervju under hela ansökningsperioden. Så vänta inte, ansök via vår hemsida www.clockworkpeople.se
så snart som möjligt.
För frågor, kontakta ansvarig Konsultchef.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17529". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Stockholm AB Kontakt
Johanna Jonsson johanna.jonsson@clwork.se Jobbnummer
9527110