Redovisningsekonom till spännande uppdrag i Göteborg
Vill du arbeta i en dynamisk miljö där forskning, utveckling och ekonomi möts? Vi söker nu omgående en erfaren redovisningsekonom till ett spännande uppdrag i Göteborg!
Om uppdraget
Rollen innebär ekonomiadministrativt ansvar för flera parallella projekt och inkluderar stöd med budget, uppföljning och rapportering av externfinansierade projekt. Arbetet omfattar även registrering av ansökningar och beviljade bidrag i kontraktshanteringssystem samt bevakning av inkommande medel. Rollen innefattar nära samarbete med övrig ekonomi- och administrativ personal, ledning och projektmedarbetare, samt kontakt med interna ekonomienheter och externa parter.
Rollen inkluderar bland annat:
Arbete i ekonomisystem som Unit 4 ERP, Raindance och Visma.
Självständigt arbete med redovisning och bokföring (kund- och leverantörsreskontra, huvudbokföring, kassa- och bankavstämningar).
Budgetarbete och ekonomiska analyser.
Löpande uppföljning, rapportering och arbete med avstämningar, felsökningar och kontroller.
Årsbokslut, periodavslut och rapportering till finansiärer.
Registrering och bevakning av bidragsansökningar och beviljade bidrag i kontraktshanteringssystemet.
Nära samarbete med institutionens övriga ekonomer, administrativ personal, ledning samt universitetets ekonomienhet och externa parter. Publiceringsdatum2025-09-24KvalifikationerKvalifikationer
Högskoleutbildning inom ekonomi.
Flera års erfarenhet av självständigt ekonomiarbete.
Erfarenhet inom universitetsvärlden, meriterande med tidigare erfarenhet från GU eller Chalmers.
Dokumenterad erfarenhet av att redovisa projekt, ta fram projektbudget och hantera villkor från flera olika finansiärer inom högskola/universitetssektorn eller liknande.
Van att samarbeta med forskare och andra intressenter på både svenska och engelska.
Goda kunskaper i MS Office eller likvärdigt.
Erfarenhet av ekonomisystem såsom Unit 4 ERP, Raindance, Visma eller motsvarande.
Erfarenhet av statlig redovisning.
Meriterande:
Kunskap i Agresso och Panorama.
Vem är du?
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och trygg i din kompetens. Du trivs i en varierande roll där du får kombinera analys, administration och samarbete. För dig är det naturligt att ta ansvar och du är van att arbeta med flera parallella processer och deadlines.
Vi erbjuder
Ett stimulerande och utvecklande uppdrag i en akademisk miljö där du får arbeta nära både forskning och verksamhetsutveckling. Här blir du en del av ett engagerat team som arbetar tillsammans för att skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningen. Övrig information
Start: Omgående
Omfattning: Heltid, vikariat till och med februari 2026 med möjligheter till förlängning
Arbetstid: Kontorstid Mån-Fre
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig. Så ansöker du
