Redovisningsekonom till Södertälje, Clustera Sverige
Clustera Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Södertälje Visa alla redovisningsekonomjobb i Södertälje
2025-12-15
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clustera Sverige AB i Södertälje
, Botkyrka
, Huddinge
, Järfälla
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Har du stort intresse för finans och redovisning?
Vi på Clustera Sverige AB söker just nu en redovisningsekonom med erfarenhet. I rollen som redovisningsekonom kommer du att ansvara för verksamhetens löpande bokföring, lönehantering och frågor som kommer från verksamheten.
Om Clustera Sverige AB
Clustera Sverige AB ingår i en global koncern med verksamhet i flera länder och kontinenter. Koncernen har idag ca 18 000 anställda med ca 1 300 kontor världen över. Clustera är en aktör som levererar arbetsmarknadstjänster och program över hela landet. Verksamheten i Sverige omfattar ca 150 anställda och 50 kontor från norra till södra Sverige.
Våra framgångar bygger på ett genuint och brinnande intresse för att hjälpa människor att komma vidare i livet och karriären. Vi har under åren levererat framgångsrika resultat och möjliggjort ett bättre liv för många människor. Vi är ISO-certifierade inom ISO 14001 och ISO 9001.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Ansvarig för redovisningen och den löpande bokföringen.
• Förbereda för Årsredovisning och Bokslut, förbereda månads- kvartals- och årsbokslut i samarbete med Finance Manager och revisor.
• Skapa ekonomiska rapporter internt och externt.
• Löpande redovisning och avstämningar.
• Löpande hantering av leverantörsfakturor, kund- och leverantörsreskontra.
• Löneadministration, lönehantering och relaterade skatter och frågor om detta.
• Skattedeklarationer, moms, skattedeklarationer och arbetsgivardeklarationer.
• Hantering av enklare HR-frågor.
Kvalifikationer och personliga egenskaper
För den här rollen söker vi dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och några års arbetslivserfarenhet från redovisning. Fördelaktigt om du även har viss HR-kunskap och erfarenhet. Du har i dina tidigare roller varit involverad i bokslutsarbete enligt K2 och K3-regelverken. Vi ser gärna att du har ett genuint intresse för finans- och ekonomifrågor. Redovisningen görs i affärssystemet Fortnox, det är därför meriterande om du tidigare arbetat i systemet.
Som person önskar vi att du är framåt och ständigt vill utvecklas i ditt arbete. Du är noggrann, strukturerad och drivs av att arbeta mot tighta deadlines. Dessutom har du lätt för att både samarbeta med dina kollegor och arbeta självständigt med dina arbetsuppgifter.
Vad vi erbjuder dig
Under din anställning får du alltid fast månadslön och förmåner enligt bolagets policys. Du omfattas av både olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Clustera Sverige AB innehar kollektivavtal.
Placering: Södertälje centrum.
Omfattning: Heltid/deltid.
Period: Vikariat med start i mars 2026 under minst 12 månader.
Närmaste chef: Finance Manager.
Sista dag att ansöka är 31 januari 2026.
Vid frågor kontakta Finance Manager Rana Saour, rana.saour@clustera.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clustera Sverige AB
(org.nr 556743-1365) Arbetsplats
Clustera Jobbnummer
9645229