Redovisningsekonom till socialförvaltningen Centrum
Redovisningsekonom - var med och utveckla framtidens redovisning i Göteborgs Stad
Vill du arbeta med kvalificerad redovisning i en roll där du både får ta ansvar och vara med och utveckla framtidens arbetssätt? Hos oss blir du en del av ett sammanhang där samarbete, analys och kvalitet står i centrum.
Vi söker nu en redovisningsekonom till enheten Redovisning och statlig ersättning inom Socialförvaltning Centrum. Vårt uppdrag är att ge stöd och säkerställa hög kvalitet i redovisningen för stadens fyra socialförvaltningar - Hisingen, Nordost, Sydväst och Centrum.
Vi befinner oss i en utvecklingsfas där vi aktivt arbetar för att skapa mer effektiva, digitala och proaktiva arbetssätt. Här får du möjlighet att vara med och påverka, bidra med dina perspektiv och utveckla både processer och arbetssätt tillsammans med kollegor och chef.
Om rollen
Som redovisningsekonom ingår du i ett förvaltningsteam tillsammans med verksamhetscontroller och administratör. Tillsammans ansvarar ni för en förvaltnings redovisning och bokslutsarbete, där ni kombinerar olika kompetenser för att skapa kvalitet och helhet i leveransen.
Du arbetar självständigt inom ditt ansvarsområde men alltid i nära samarbete med teamet och övriga kollegor på enheten. Rollen innebär löpande kontakt med förvaltningens ekonomer, där du fungerar som ett nära och professionellt stöd.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat: ansvar för bokslutsprocess och kvalitet i redovisningen. Löpande redovisning, avstämningar och analyser. Kundfakturering och hantering av ekonomiska flöden. Dialog med verksamheten och stöd till förvaltningarnas ekonomer och administratörer.
En viktig del av uppdraget är att analysera, se samband och bidra till förbättringar. Du är med och utvecklar arbetsprocesser och arbetssätt tillsammans med kollegor, där stöd från verksamhetscontroller är en naturlig del i arbetet.
Hos oss
Hos oss får du arbeta i en miljö som präglas av samarbete, utveckling och ansvar. Vi tror på att bygga kvalitet genom att arbeta tillsammans och dela kunskap.
Du blir en del av en enhet som verkar för fyra socialförvaltningar och bidrar till att skapa en hållbar och professionell redovisning inom socialtjänstens olika verksamheter. Arbetet är kvalificerat och ställer krav på både analytisk förmåga och förståelse för helheten.
Vi erbjuder en arbetsplats där du ges möjlighet att utvecklas, påverka och vara delaktig i förändringsarbete. Här värdesätter vi engagemang, initiativförmåga och viljan att bidra till både verksamhetens och gruppens utveckling.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har en examen på minst yrkeshögskolenivå till redovisningsekonom.
Vi ser det som krav att du har tidigare erfarenhet av redovisningsarbete, samt att du tidigare har arbetat med ekonomisystem, specifikt Agresso Unit4 och Nekksus.
För rollen krävs även mycket goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.
Har du tidigare erfarenhet av arbete inom offentlig sektor ser vi det som meriterande.
Som person behöver du vara noggrann och strukturerad. Du är mån om att ditt arbete blir korrekt och grundligt utfört samtidigt som du inte lämnar någonting åt slumpen. Du har förmåga att ha fokus på detaljer. Du kontrollerar och följer upp ditt arbete för att säkerställa att det håller en hög kvalitet.
Du behöver även vara analytisk och problemlösningsfokuserad, så att du på ett effektivt sätt kan identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information.
Du har en god kommunikationsförmåga och samarbetsförmåga, du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål.
Du har förmåga att på ett pedagogiskt sätt förmedla och lära ut dina kunskaper till andra som har en annan förkunskap än du själv och du anpassar din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten.
Slutligen behöver du även vara självständig på så att du kan agera på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du har förmåga att ta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag. Publiceringsdatum2026-04-17Anställningsvillkor
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
För denna tjänst kommer den vi anställer att behöva uppvisa utdrag ur belastningsregister.
Göteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Inför denna rekrytering har vi redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Om företaget
Vi i socialförvaltningen Centrum arbetar varje dag för att invånarna i centrala Göteborg ska få en bättre vardag. Våra uppdrag inom det sociala området är många och spänner från myndighetsutövning till främjande och förebyggande insatser. Vi arbetar lokalt men har också verksamheter som riktar sig till hela staden för att möta våra invånares behov. Vi vill skapa en likvärdig och effektiv socialtjänst med fokus på tidiga insatser för en mer jämlik stad.
Om du söker mål och mening på din färd och vill verka i centrala Göteborg - jobba hos oss!
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
411 10 GÖTEBORG
Socialförvaltningen Centrum
Caisa Landahl, Akademikerförbundet SSR caisa.landahl@socialcentrum.goteborg.se 031-3657006
