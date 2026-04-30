Redovisningsekonom till Samhällsbyggnadsförvaltningen
2026-04-30
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Samhällsbyggnadsförvaltningen förvaltar och utvecklar både stad och landsbygd inom kommunen. Vi har det samlade ansvaret för att planera och skapa de fysiska, juridiska och affärsmässiga förutsättningarna för en trygg och god livsmiljö i Botkyrka. Våra 125 medarbetare arbetar för att möjliggöra för ett bra boende och en attraktiv närmiljö oavsett var i livet man befinner sig.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
Vill du arbeta med ekonomi i en samhällsviktig organisation där du får bidra till långsiktiga investeringar och hållbar utveckling? Som redovisningsekonom i Botkyrka kommun spelar du en central roll i att säkerställa korrekt redovisning, intern kontroll och ekonomiskt stöd till verksamheten.
Du blir en del av ett engagerat team där din insats bidrar till att förvaltningens resurser används effektivt och transparent - till nytta för både invånare och samhällsbyggnadsprojekt. Här får du ett omväxlande och utvecklande uppdrag där du tillsammans med dina kollegor ansvarar för redovisningen inom förvaltningen. Du ingår även i ett nätverk för redovisningsfrågor inom kommunen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
månadsbokslut och årsredovisning
hantering av kund- och leverantörsreskontra
intern och extern fakturering samt kundkontakt med både medborgare och företag
hantering av funktionsbrevlåda kopplad till fakturafrågor
uppföljning av kravprocesser, inklusive inkasso och överklaganden
arbete som super user i fakturasystemet Proceedo
stöd till chefer i redovisnings- och ekonomifrågor
avstämningar av balanskonton och momsfrågor
stöd i budget- och uppföljningsarbete
utbildning och vägledning i inköps- och fakturasystem
strukturering och hantering av redovisningsdokument i SharePoint.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett omväxlande och utvecklande uppdrag inom redovisning, där du har möjlighet att bidra till samhällsnytta och delta i arbetet med en hållbar ekonomi. Ekonomienheten består av fem kollegor och en ekonomichef. Vi värdesätter mångfald och trivs i en miljö där olika erfarenheter och perspektiv berikar vårt gemensamma arbete.
Du blir en del av ett engagerat team där vi regelbundet träffas, diskuterar gemensamma frågeställningar och tillsammans driver utveckling inom ekonomiverksamheten. Du får ett brett och varierat ansvar, samtidigt som du har stöd av dina kollegor och en närvarande ekonomichef. Vi strävar efter en öppen dialog och ett gott samarbetsklimat, där vi hjälper varandra att lyckas i våra roller.
Länk till Arbetsgivarerbjudande: https://www.botkyrka.se/jobb-och-vuxenutbildning/jobba-hos-oss/vart-arbetsgivarerbjudande
Du som söker till oss
Vi söker dig som har en universitet- eller högskoleutbildning inom ekonomi alternativt utbildning från Yrkeshögskola som arbetsgivaren bedömer är likvärdig.
Övriga krav för tjänsten:
Erfarenhet av redovisning och ekonomisk uppföljning
Har mycket goda kunskaper i svenska, i både tal och skrift. Du har lätt för att formulera och presentera ekonomiska underlag på ett tydligt och pedagogiskt sätt
Erfarenhet av affärssystemet Unit4 ERP
Erfarenhet av bokslutsarbete.
Vi ser det som meriterande om du har:
Systemvana, särskilt inom Officepaketet, och arbetar obehindrat i olika ekonomisystem
Erfarenhet av arbete som redovisningsekonom i en större organisation och/eller inom kommunal verksamhet
För att lyckas i rollen är du strukturerad och har förmåga att planera, prioritera och följa upp ditt arbete på ett noggrant och systematiskt sätt. Du arbetar självständigt med redovisning och ekonomisk uppföljning samtidigt som du säkerställer att arbetet håller hög kvalitet.
Du är lösningsorienterad och har ett analytiskt förhållningssätt, vilket gör att du kan identifiera utmaningar och bidra med konstruktiva lösningar i ekonomiska frågor.
Du är också relationsskapande och samarbetsorienterad, och trivs med att arbeta nära både chefer och kollegor. Genom ett tydligt och pedagogiskt sätt att kommunicera ekonomisk information bidrar du till att skapa förståelse och goda samarbeten i organisationen.
Vi värdesätter särskilt din förmåga att samarbeta, bygga förtroendefulla relationer och bidra till ett öppet och stödjande arbetsklimat.
Välkommen med din ansökan. Du behöver inte bifoga ett personligt brev eller fotografi
Sista dag att ansöka är 2026-05-14
Detta är ett heltidsjobb.
