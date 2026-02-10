Redovisningsekonom till Region Norr - Gällivare
Enerco Group AB / Redovisningsekonomjobb / Gällivare Visa alla redovisningsekonomjobb i Gällivare
2026-02-10
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Enerco Group AB i Gällivare
, Boden
, Luleå
, Piteå
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär inom redovisning - i en roll där du får både ansvar och möjlighet att påverka? Vi söker nu en erfaren och engagerad Redovisningsekonom till Region Norr med huvudsäte i Gällivare!
Huvudsakliga arbetsuppgifter Som Redovisningsekonom hos oss arbetar du med kvalificerad redovisning och har ett helhetsansvar för att driva, utveckla och kvalitetssäkra processer inom Redovisningsfunktionen. Du kommer att ha en nyckelroll för att säkerställa att våra ekonomiska flöden är effektiva, korrekta och följer gällande regelverk.
Huvudsakliga arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
Löpande bokföring, kontoavstämningar och kvalitetssäkring av redovisningsdata.
Arbete med leverantörsfakturor, kundfakturering och betalningar
Ansvar för månads- och årsbokslut
Analys och uppföljning av resultat
Rapportering av moms och skatter, samt kontakt med banker, Skatteverket, revisorer och andra myndigheter
Stödja och utveckla rutiner och processer inom ekonomifunktionen.
Rapporteringar till Norska Skatteetaten.
Du kommer att rapportera till koncernens CFO och samarbeta nära affärsområdets Controller, Redovisningsekonom och kollegor inom övriga bolag i koncernen. Arbetsmiljön erbjuder ett varierande tempo, där du får möjlighet att växla mellan självständigt arbete och samarbete i team - särskilt under intensiva perioder som månadsbokslut.
Kvalifikationer Vi söker dig som har minst en gymnasieexamen inom ekonomi eller motsvarande. Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. God förståelse för bokföringsprinciper, momshantering samt lagar och regelverk. Mycket goda kunskaper i Excel och ett intresse för digitala arbetssätt och ekonomisystem. Vi använder Monitor som affärssystem så innehar du kompetens inom detta ser vi det som särskilt meriterande.
Personliga kvalifikationer Som person tror vi att du behöver vara strukturerad, noggrann och självgående som trivs i en roll med ansvar och variation. Samtidigt är du en lagspelare som gärna samarbetar och bidrar till teamets gemensamma mål. Din trygghet, stabilitet och flexibilitet gör att du kan hantera både vardagens rutiner och nya utmaningar med ett fokus och lugn.
Våra värderingar Du delar Enercos värdegrund där säkerhet, kvalitet, innovation och samverkan står i centrum. Hos oss är dessa värden mer än ord - de är en del av vårt dagliga arbete och vår gemensamma kultur.
Ansökan Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Enerco! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6680305-1832869". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Enerco Group AB
(org.nr 556962-5188), https://karriar.enerco.se
Fordonsvägen 8 (visa karta
)
982 38 GÄLLIVARE Jobbnummer
9732996