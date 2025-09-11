Redovisningsekonom till Redovisning och EA-stöd i Regeringskansliet
Redovisning och EA-stöd, Ekonomi och affärer, Förvaltningsavdelningen
Har du erfarenhet av att arbeta med ekonomisk redovisning och trivs med varierande arbetsuppgifter? Då kan vi erbjuda dig en variationsrik roll tillsammans med kunniga kollegor i en händelserik miljö.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
RK Ekonomi och affärer består av cirka 50 medarbetare fördelade på tre sektioner. Sektionen för redovisning och EA-stöd, Sektionen för betalningar samt Inköpssektionen.
Som redovisningsekonom tillhör du Sektionen för redovisning och EA-stöd. Sektionen ansvarar för Regeringskansliets ekonomiska redovisning, upprättar månads- och årsbokslut samt årsredovisning som även inkluderar utrikesrepresentationen och kommittéväsendet. Vi ansvarar även för systemförvaltning av de ekonomiadministrativa systemen Unit4 ERP och Proceedo.
Inom sektionen arbetar vi tillsammans och stöttar varandra i det dagliga arbetet. Vi är tolv erfarna kollegor som värnar om ett inkluderande arbetsklimat och att täcka upp för varandra. Vi roterar därför ansvar och arbetsuppgifter inom sektionens uppdrag. Det betyder att dina arbetsuppgifter varierar över tid och kommer bland annat handla om att stämma av, kontrollera och analysera:
• inrapporteringen till Hermes inklusive motpartsrapportering
• moms- och arbetsgivardeklarationer
• anslagsredovisningen
• periodiseringar inför månads- och årsbokslut
• anläggningsredovisning
• avgifter och bidrag
• kassa och bank samt övriga konton på såväl balans- som resultaträkningen.
I arbetsuppgifterna ingår också att:
• delta i arbetet med månads- och årsbokslut
• delta i arbete med att upprätta de finansiella delarna i årsredovisningen
• bidra i sektionens interna utvecklingsarbete
• skriva rutiner och anvisningar tillsammans med andra
• delta och bidra till utvecklingen av Regeringskansliets arbetssätt och rutiner och medverka i olika utvecklingsprojekt inom ekonomiområdet. För närvarande pågår exempelvis en förstudie om att effektivisera fakturahanteringen för utrikesrepresentationen.
Bakgrund
Vi söker dig som har en relevant högskoleexamen inom ekonomi, alternativt annan utbildning och erfarenhet som Regeringskansliet bedömer likvärdig. För rollen krävs även erfarenhet som redovisningsekonom på myndighet och goda kunskaper i statlig redovisning, tillhörande regelverk, redovisningsprinciper och god redovisningssed. Du har mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Meriterande för tjänsten är erfarenhet av att arbeta i affärssystemet Unit4 ERP (tidigare UBW/Agresso). Vi ser gärna att du har varit delaktig i arbetet med att upprätta bokslut och årsredovisning. Har du kunskap om skatter och moms ses även detta som meriterande.
Dina egenskaper
Regeringskansliets medarbetarkriterier är helhet, utveckling, resultat. Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi söker dig som är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter, samtidigt som du har lätt för att samarbeta med andra. Du trivs med att få saker gjorda, är lösningsorienterad och nyfiken. Du har en förmåga att självständigt söka information och sätta dig in i nya områden, även sådant du inte tidigare arbetat med. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Läs mer på Medarbetarskap och ledarskap i Regeringskansliet - Regeringen.seÖvrig information
Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde efter överenskommelse. Tjänstgöringsort är Stockholm. Det finns viss möjlighet att arbeta på distans utifrån verksamhetens behov. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Du måste vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, kontakta Susanna Hägglund som är tillförordnad sektionschef. Du är också välkommen att kontakta rekryteringsspecialist Albin Törnblad. Fackliga kontaktpersoner är Johan Strokirk för Saco och Jan Wahsltröm för ST. Du når dem via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2 oktober 2025.
