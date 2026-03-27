Redovisningsekonom till Plandent redovisning, analys & HR-admin
2026-03-27
Plandent söker en redovisningsekonom för en bred och varierad roll där du får möjlighet att kombinera traditionellt redovisningsarbete med analys och uppföljning samt en del HR-administrativa uppgifter. I rollen blir du en viktig del av ekonomifunktionen och ansvarar för att kvalitetssäkra redovisningen samtidigt som du bidrar med insiktsfulla ekonomiska analyser och underlag som stödjer verksamhetens styrning.
Vindex är i denna process en förmedlande part och anställning sker direkt hos Plandent.
Placering: Alviks strand
Om Plandent
Plandent marknadsför och säljer ett brett sortiment av förbrukningsartiklar, utrustning, service och IT-lösningar till privat och offentlig tandvård i Sverige. Som helhetsleverantör stödjer Plandent kunderna från idé till installation. Plandent erbjuder service utförd av certifierade tekniker, leasingmöjligheter samt digitala lösningar.
Företaget ingår i den finska Planmeca-gruppen, världens största privatägda tillverkare av dentalutrustning, samt är en del av Plandent Division - den största dentala återförsäljarkedjan i norra Europa. Plandent grundades 1989 och har i dag cirka 100 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och verksamhet över hela landet. Genom sammanslagningar med Forssbergs och KaVo Dental Nordic har Plandent blivit en av de största dentalleverantörerna i Sverige och den största dentala serviceorganisationen i Norden.
Om rollen
Som redovisningsekonom arbetar du med den löpande redovisningen och har ett centralt ansvar för att säkerställa korrekt, kvalitetssäkrad och effektiv redovisning i enlighet med gällande regelverk och interna rutiner.
Rollen innefattar också analysarbete, avvikelseavstämning och uppföljning, där du tar fram underlag som ligger till grund för verksamhetens styrning och strategiska beslut. Rollen innefattar även vissa HR-administrativa uppgifter, såsom hantering av personaldata, stöd till lönepartner samt uppföljning av personalrelaterade nyckeltal. Kombinationen av redovisning, analys och HR-administration gör dig till en nyckelperson som bidrar till kvalitet, transparens och kontinuerlig förbättring inom ekonomifunktionen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Redovisning, reskontra och ekonomiadministration
Hantera kundreskontra inklusive inbetalningar, påminnelser och uppföljning, samt upprätta fakturor vid behov
Insamling av hållbarhetsdata
Upprätta arbetsgivardeklarationer
Vid behov stödja ekonomifunktionen i momsfrågor
Analys och avstämning
Avstämning av konton vid behov
Identifiera och analysera avvikelser kopplat till specifika områden, t.ex. lager
Ta fram ekonomiska analyser och rapportunderlag
Bidra till förbättrad kvalitet i redovisningen
HR-relaterade arbetsuppgifter
Bistå outsourcad lönepartner med löneunderlag
Administrera personaldata och sköta HR-rapportering
Följ upp sjukfrånvaro, semester och andra personalrelaterade nyckeltal
Ansvara för administrativa HR-processer och rutiner
Administrera företagets leasingbilar
Arbetsmiljöansvarig (SAM)
Kontorsansvarig, vilket inkluerar ansvar för vissa inköpPubliceringsdatum2026-03-27Kvalifikationer
Akademisk utbildning inom redovisning eller annan relevant utbildning inom ekonomi
Tidigare erfarenhet av redovisnings- och analysarbete
Goda kunskaper i svenska och engelska
Mycket goda kunskaper i Excel
Erfarenhet av Power BI är meriterande
Erfarenhet av lagerredovisning är meriterande
Erfarenhet av att arbeta med HR-administration/frågor är meriterande
Om dig
Vi söker dig som är analytisk, noggrann och systematisk med förmåga att hantera både ekonomiska och HR-relaterade processer. Du trivs med att ta ansvar, identifiera avvikelser och bidra till kvalitetssäkring samt förbättring av rutiner och processer. Du arbetar strukturerat, prioriterar självständigt och har ett öga för detaljer, samtidigt som du bidrar till ett effektivt och kvalitetssäkrat ekonomiarbete.Så ansöker du
Känns detta som en roll för dig? Skicka in din ansökan redan idag då urval och intervjuer sker löpande. Skicka ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer JSRE3136. Du är välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Johanna Stenmark vid funderingar johanna.stenmark@vindex.se
, 0734-414 465).
Välkommen med din ansökan!
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå med fokus på roller och kompetensområden inom ekonomi. Genom våra interims- och rekryteringslösningar hjälper vi organisationer att säkerställa hållbara och starka ekonomifunktioner. Med vår specialistkompetens och vårt breda nätverk skapar vi långsiktiga och hållbara matchningar mellan kandidat och organisation.
Vi annonserar ofta våra tjänster på flera plattformar. För att underlätta hanteringen och säkerställa en god återkoppling ber vi dig att endast skicka in en ansökan per roll. Vi ser gärna att du ansöker via annonsen på vindex.se i första hand (där du också ser samtliga våra annonser), via LinkedIn i andra hand och via e-post endast som tredjehandsalternativ, om du till exempel upplever att din ansökan inte går iväg.
